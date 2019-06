Fridrichová popsala útok, který rozplakal její dceru: Pěsti a sprcha nadávek

Na televizní obrazovce zatápí politikům, v soukromém životě sama zažila dost nepříjemnou chvilku. Nora Fridrichová, která v České televizi připravuje pořad 168 hodin, popsala pro Blesk Zprávy napadení, kterému čelila „cestou z práce, školy a školky“. Starší řidič z povolání jí prý nadával a pak se zkoušel dostat do jejího auta a pěstmi bušil do dveří spolujezdce. Fridrichová uvedla, že incident „odnesla“ její plačící dcera a dvě promáčkliny ve dveřích, záležitost předala policii, která dohledala kamerový záznam.

„Cestou z práce, školy a školky mě na křižovatce napadl chlap. Proč, jsem ve sprše nadávek nestihla zjistit, ale možná za to, jak dlouho jsem vjížděla do křižovatky z boční ulice,“ uvedla Fridrichová v pátek večer na facebooku a příspěvek zakončila slovy: „Mám SPZ a policie má záznam na silniční kameře, takže se potkáme na obecním úřadě v přestupkovém řízení. Snad už nebude tak nadávat.“

Moderátorka pro Blesk Zprávy přiblížila podrobně to, co se v pátek odpoledne krátce po 17. hodině odehrálo na Praze 8. „Stalo se to, když jsem jela z práce pro děti a jely jsme spolu domů, na křižovatce nad naším domem. Celý incident začal na křižovatce před tím,“ začala rekapitulaci sledu událostí.

„Pán mě začal vytrubovat a začal mi nadávat. Působil na mne sníženě příčetně, byl velmi agresivní a byl to řidič z povolání,“ uvedla Fridrichová. Že jde o profesionála za volantem, poznala podle svých slov podle polepu vozu. „Byl to rozvoz jedné velké stravovací společnosti,“ povšimla si.

Vše začalo na bohnické křižovatce a pokračovalo pak v Čimické ulici. „Zaznamenala jsem ho v momentu, kdy jsem stála uprostřed té křižovatky, abych si mohla najet do svého směru, protože tam byly pořád vozy. Křižovatka je z části neprůjezdná kvůli rekonstrukci, hůř jsem tam viděla a hůř se mi najíždělo,“ zmínila moderátorka ČT a připustila, že sama mohla udělat nějakou dopravní chybu a mohla možná druhého řidiče zdržovat.

„Vyhrožoval mi, že mě zbije“

„Trochu jsem se mu vysmála, zaťukala jsem si na čelo, protože byl na mne sprostý. Čimická ulice je čtyřproudá, tak jel vedle mě a celou dobu mi sprostě nadával, zatáhla jsem si okénko, ale bylo to slyšet. Byl v levém pruhu, já v pravém,“ připojila Fridrichová. Pak se situace začala dramatizovat: „Věděla jsem, že potřebuji zajet domů, do jeho pruhu, tak jsem přibrzdila - on přibrzdil se mnou. Nemohla jsem se do toho pruhu dostat.“

„Dupla jsem na to, předjela jsem ho, ale skočila mi červená na křižovatce, ke které jsme mezitím dojeli. Rychle jsem zatáhla okénka, auto bylo naštěstí zamčené. Vyskočil z auta, lomcoval za dveře spolujezdce, snažil se dostat dovnitř. Byl velmi v amoku,“ zavzpomínala Fridrichová na páteční odpoledne i se slovy: „Na křižovatce sprostě vykřikoval, co mi udělá. Vyhrožoval mi, že mě zbije.“

Moderátorka ČT zkoušela naštvaného řidiče odradit tím, že na něj křičela, že má v autě kameru a vše si nahrává. Nebyla to ale pravda a muž prý stejně řval, že je mu to jedno. K ní do vozu sice nepronikl, ale dvakrát bouchl pěstí do dveří, nastoupil do svého auta a odjel. „Stihla jsem si napsat SPZ, ale vyčítala jsem si, že jsem nebyla tak duchapřítomná a nenatočila jsem si to na telefon,“ dodala.

„Mladší dcera začala brečet“

Když byl řidič pryč, cítila Fridrichová v první řadě úlevu, že byl její vůz zamčený automaticky. „Neměla jsem dost duchapřítomnosti, abych ho zevnitř zámkem zamkla,“ přiznala. Nejhorší zážitek to byl zřejmě pro dvě její malé dcery. „Děti byly vzadu. Už během dvou minut, co jsme jely po silnici, slyšely nadávky. Začaly řešit, proč je ten pán tak sprostý. Vygradovalo to tím, že se nám dobýval do auta, byla to situace, která nebyla příjemná pro nikoho z nás ve voze,“ zmínila.

„Mladší dcera začala brečet, protože to nebylo příjemné. Rychle jsem si nahlas opakovala SPZ, muž (Robert Záruba, pozn. aut.) mi pak poradil, ať zkusím policii, že by mohli mít zapnutou silniční kameru. Auto mám trochu poškozené, tak to budu muset nějak řešit,“ uvedla Fridrichová pro Blesk Zprávy.

Poučení? Vytáhnout mobil, vše si natočit a jít na policii

Že celá věc mohla souviset s její prací, si moderátorka ČT nepřipouští. A má za to, že ji šofér nepoznal jako televizní tvář. „Tipla bych si, že spíš ne. Měla jsem sluneční brýle a culík,“ uvedla. Na policejní stanici se pak dozvěděla, že podobné situace jsou na českých silnicích časté. „Domnívám se, že trochu hrálo roli i to, že jsem byla holka za volantem. Cítila jsem to i z vulgarit, které na mne z jeho strany pršely,“ prohlásila.

Poučení z celé věci si Fridrichová vzala prý dvě: Vytáhnout hned telefon a všechno si natočit. A jít to ohlásit na policii. „Policisté udělali všechno, jak měli, kontaktovali i majitele vozu, kterým je nějaká firma. Sepsali jsme o tom záznam,“ zmínila a přidala i výchovný moment: „Vzhledem k tomu, že mi pán vulgárně nadával, jsem ráda, že dcery mohly být u toho, že má smysl se bránit. Že dvě hodiny strávené na policii za to stály.“