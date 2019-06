Blogerka „zaměstnala“ vybitou baterií policii a hasiče. „Nejsem hloupá,“ odráží kritiku

Dívka vyrazila s kamarádkami na víkend, který jim ale znepříjemnila vybitá baterie u automobilu.

„Zavolala jsem policii po několika neúspěšných pokusech o dovolání se autoservisu či servisním číslům, které jsem měla v autě u dokladů. Slušně jsem se zeptala, zda je v jejich silách mi s nahozením autobaterie pomoci, bylo mi řečeno, že se informace předá na místní hlídku, a pokud budou mít čas a nebude jiný případ, že někdo přijede,“ popsala pro Blesk Zprávy Dominka Šťovíčková, kterou na instagramu sleduje 287 tisíc fanoušků.

Nevhodné zneužití policie a hasičů?

„Přijde mi velice nevhodné, že si instagramerka volala k autu, které jí nešlo nastartovat, policii a hasiče. Na to máme asistenční služby, ne veřejné složky placené lidmi,“ upozornil na případ e-mailem redakci čtenář Tomáš.

Pražská policie nezávisle na případu blogerky potvrdila, že dopravní hlídky občas pomáhají řidičům v nouzi. Někdy se stane, že auto blokuje část komunikace, je to tedy za účelem zprůjezdnění daného úseku.

„Pokud vidíme řidiče v nesnázích, tak se snažíme pomoci. Někomu dojde benzin, jinému se vybije baterie. Když je to v našich silách, pomůžeme,“ řekl tiskový mluvčí Tomáš Hulan a směje se, že nejde o nějakou diskriminaci, ale ženy jsou logicky méně technicky zdatné, takže těm se snaží policisté pomoci například s nahozením baterie pomocí kabelů.

K důležitějšímu případu by odjeli

„Policie dorazila se slovy, že mi pomůžou. Dále jsem se neptala, zda to po nich jako občan můžu chtít. Po celé situaci a neúspěšném pokusu o nahození se rozhodli zkusit zavolat hasiče, jestli nemohou přijet s přenosnou baterií,“ odpověděla na dotaz Blesku, zda by záchranné složky neměly řešit závažnější případy.

„Pokud by policie či hasiči měli důležitější případ, nechali by mě a samozřejmě by odjeli,“ brání se blogerka Dominika a odkazuje na reportáž, kterou viděla v televizi, kdy policie pomáhala řidičům. „Pravděpodobně to byla reportáž pouze o jednom městě a v období mrazu. Slušně jsem se zeptala, bylo to jejich rozhodnutí mi pomoci.“

Výjezd automechanika vyjde v Praze na tisícovku

Podle pražského automechanika Arslana Saparbayeva je nejjednodušší u sebe vozit startovací kabely. „Pokud je nemáte, doporučuji stopnout si jiného řidiče a poprosit ho o pomoc. My jako servis jsme schopni po Praze přijet na místo za hodinu či dvě. Za výjezd, zkontrolování dobíjení a nabití baterky si účtujeme tisíc korun,“ vyčíslil mechanik.

Ideální je podle něj nebát se oslovit jiného řidiče. „Vyjde to určitě levněji. Hlavně nezapomeňte s autem hodinku nebo dvě jezdit, aby se baterka pořádně nabila. Když odejde alternátor, tak se servisu nevyhnete a je potřeba zavolat automechaniky,“ doporučil Saparbayev.