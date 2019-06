Vydělávají nepřiznanou reklamou. Influenceři ovlivňují hlavně děti, varuje expertka

Časům, kdy děti ovlivňovali slavní zpěváci a herci, dávno odzvonilo. Teď jsou jejich největšími vzory youtubeři a blogeři. Ti do svých příspěvků na sociálních sítích vkládají neoznačenou reklamu nebo sponzorovaný obsah. Kromě značkového oblečení, her a elektroniky jsou to také tabákové výrobky, alkohol a někdy dokonce i plastické operace. Výzkumníci z Univerzity Karlovy upozorňují, že bez nápovědy rozpozná reklamu pouze jedno dítě z deseti. Šedesát procent rodičů potvrdilo, že jejich potomky influenceři ovlivňují a že děti chtějí zboží a služby, které propagují, koupit.

S přibývajícím publikem přichází i zodpovědnost. Některé blogery a youtubery na sociálních sítích jako Instagram, Youtube nebo Facebook sledují statisíce až miliony uživatelů.

„Neznalost zákona neomlouvá. Právní povědomí v ČR je na velmi nízké úrovni. Jsme národ, který v pravidlech hledá kličky a není nám přirozené chovat se odpovědně. Značná část influencerů ovlivňuje mládež, o to důležitější je reklamu označovat,“ říká odborník na online marketing Václav Blahout, který s vlivnými lidmi na sociálních sítích spolupracuje denně.

Neživí je jen reklama, ale oblečení a merchandising

Průměrné ceny za příspěvek i výdělky se liší v závislosti na velikosti jejich publika a počtu zdrojů jejich příjmu. „Ti největší čeští influenceři, kteří mají statisícová publika, si účtují i 70 až 100 tisíc za jeden instagramový příspěvek,“ prozradil marketingový odborník David Růžička, který ale připomíná, že například youtubeři mívají často mimo reklamní spolupráce se značkami příjem i přímo z reklam na platformě YouTube, z prodeje merchandisingu, honoráře za vystoupení na akcích atd.

„U těch největších se může jednat o stovky tisíc měsíčně,“ doplnil Růžička, který v začátcích spolupracoval s dnes nejvlivnějšími českými youtubery Jirkou Králem nebo Shopaholic Nicol.

Známá youtuberka Blesk Zprávám řekla, že reklamu označuje vždy: „U placených stories a stálých příspěvků mám v možnostech označit placenou reklamu. Pokud se jedná o barter, vždy dávám do hashtagu spolupráce. Beru to jako slušnost vůči svým sledujícím, kteří se mnou rostou,“ uvedla Nikola Čechová, která je známější jako Shopaholic Nicol. Nejvíce jí prý sledují skupiny 18 až 24 let (48%) a 25 až 34 let (24%). Děti 13 do 17 let pak (15%).

Ti nejsledovanější začali některé příspěvky označovat, stále ale většina nepřizná, že zboží dostalo zadarmo nebo za příspěvek přijali peníze. „Jen někteří z nich tuto reklamní spolupráci otevřeně přiznávají a přidávají ke svým příspěvkům označení, že se jedná o sponzorovaný obsah či reklamu. Jejich povinností je přitom podle pravidel sociálních médií i českých zákonů takový obsah označit pokaždé,“ upozornila Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR Karlovy Univerzity.

Reklama starší uživatele obtěžuje

Podle dat výzkumné agentury Kantar CZ je nejvíce Čechů na instagramu, aby mohli sledovat své přátele. Nemají rádi reklamy, více než třetina (37 %) ale nebere jako reklamu doporučení influencerů.

Starší uživatelé sociálních sítí už si reklamy u influencerů všímají a irituje je. „Opravdu už mě nebaví, jak se poslední dobou každý produkt propaguje jen za pomocí influencera. Je to tak do očí bijící, že už na to pomalu chytám averzi,“ rozčílila se Kamila Ježková (29) z Liberce.

Reklamu prý označuje i Jonáš Čumrik alias Johny Machette. „Označuji jí, pokud jsem dostal zaplaceno za příspěvek. Pokud se rozhodnu, že čtu knížku, kterou jsem si koupil za vlastní peníze, tak ji nasdílím a nepovažuju to za reklamu,“ vysvětlil influecer. Dlouho si prý nemohl na profil přidat funkci „placené partnerství s“. „Od té doby, co to můj profil umí, takto označuju každou spolupráci - usnadňuje to i firmám získávání dat a mě šetří práci s reportem,“ dodal Johny Machette.

Povinnost označovat reklamu youtuberům a blogerům ukládá jak česká legislativa, tak pravidla sociálních médií – podle nich je influencer odpovědný za to, aby placenou propagaci v příspěvku řádně označil. „Zatímco v časopise či novinách je inzerce oddělená čárou a označená, influenceři by to měli označit nahoře v příspěvku a ještě uvést na začátku v textu, že dostal od této firmy nové tenisky,“ doporučila Hejlová, která byla vedoucí výzkumného týmu.

Třinactiletý kluk doporučoval pěnu do koupele

Jako nejhorší příklad za všechny uvedla video z listopadu 2016 na YouTube tehdy třináctiletého youtubera Zachyho, který na svém kanálu hojně doporučoval nejrůznější zboží a nikdy reklamu neoznačoval. „Vrchol byl, když doporučoval pěnu do koupele, o které tvrdil, že ho zbavila atopického ekzému, přitom neexistuje žádná studie, která by prokazovala pozitivní zdravotní účinek tohoto produktu. Říká to dětským jazykem, což je ještě zákeřnější a pravděpodobně většina dětí bude pak produkt chtít,“ vysvětlila Denisa Hejlová z Karlovy Univerzity.

