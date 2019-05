Smrt Evy (†13) a hrůzy holokaustu připomíná účet na instagramu. Nevkusné, zuří kritici

Velkou diskuzi vyvolal v posledních dnech instagramový účet Eva.Stories, který vypráví příběh 13leté židovské dívky, která zemřela v plynové komoře v Osvětimi. Projekt, který vymyslel a financoval izraelský milionář, chce mladým lidem připomenout hrůzy holokaustu pomocí instagramových příběhů, kde nechybí hashtagy a smajlíci. Kritici se bouří, že samotný holokaust zjednodušuje a celý projekt je ukázkou špatného vkusu. Co na to Židovská obec v Praze a expertka na sociální sítě?

„Ahoj, já jsem Eva. Tohle je moje stránka. Sledujte mě,“ oznamuje Maďarka Eva Heymanová v instagramovém příběhu, který začíná v únoru roku 1944. Eva slaví 13. narozeniny, v příbězích představuje své prarodiče, u kterých žije po rozvodu rodičů, svou matku a nevlastního otce, nejlepší kamarádku a sestřenici. Zároveň se svěřuje, že se touží stát slavnou reportérkou. U příběhů nechybí hashtagy, smajlíci, srdíčka, otázky, hlasování - tedy vše, co Instagram v současnosti nabízí.

Nejprve Eva prožívá ty samé strasti a radosti, jako všichni teenageři v jejím věku - chodí do školy, je zamilovaná do svého spolužáka. Postupně se ale v příbězích objevuje obsazení Maďarska nacistickou armádou, Evina sestřenice je deportována do Polska, prarodičům je zabavena rodinná lékárna a všechny židovské školy jsou zavřeny. Dívka zoufale pláče, když si musí obléknout kabát se žlutou hvězdou. Nakonec je celá rodina deportována do ghetta.

Mrazivý příběh končí v listopadu 1944, kdy je Eva spolu s prarodiči ve vlaku pro dobytek odvezena do Osvětimi. Poslední příspěvky pak popisují její smrt v plynové komoře.

Inspirací pro vznik instagramového účtu byl deník skutečné Evy Heymanové. Ten ukryla křesťanská služebná rodiny a po válce jej objevila Evina matka. Ta jediná hrůzy holokaustu přežila a dceřin deník zveřejnila. Později ale žena spáchala sebevraždu.

Projekt izraelského milionáře za pět milionů dolarů

Za projektem stojí izraelský milionář Mati Kochavi a jeho dcera Maya, potomci Židů, kteří holokaust přežili. Kochavi vše financoval sám a jak uvedl, stálo ho asi pět milionů dolarů. Natáčelo se ve Lvově na Ukrajině a na vzniku 70 příběhů se podílelo 400 techniků a herců. Nechyběly dobové kostýmy, zbraně, deportační vagón i tanky.

Mati Kochavi v rozhovorech řekl, že o svém nápadu, jak připomenout holokaust mladé generaci, nejednal s vládou ani s žádnými oficiálními institucemi. Podle svých slov se bál odmítnutí, protože v Izraeli je holokaust „svaté téma“.

„Chceme-li mladým lidem připomenout hrůzy holokaustu, musíme tyto toto téma přenést tam, kde jsou nejčastěji - tedy na instagram,“ vysvětlil Kochavi s tím, že vzpomínky na holokaust mimo Izrael se vytrácí. Řada pamětníků již nežije a průzkumy ukazují, že dnešní mladá generace ví o genocidě Židů velmi málo.

Průzkum z loňského roku ukázal, že dvě třetiny amerických školáků netušily, co je Osvětim, a většina z nich si nebyla jistá, co je holokaust. Další studie v Evropě ukázala, že většina Rakušanů neví, že během holokaustu zemřelo šest miliónů Židů, uvedl portál The Guardian.

Nabitý mobil v ghettu?

Na projekt upozorňovaly v Izraeli billboardy, na kterých byl obrázek mobilního telefonu za ostnatým drátem. Jen co byl účet Eva.Stories spuštěn, nasbíral přes milion a půl sledujících. Účet sdílel oficiální účet Bílého domu, řada osobností, celebrit a projekt podpořil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Kromě pochval však projekt zdvihl i velkou vlnu nevole, kritici hovoří o zlehčování hrůz holokaustu a padla slova „o špatném vkusu a pohrdání inteligencí dnešní mladé generace“. Objevily se i rýpavé dotazy, jak mohla mít Eva v ghettu neustále nabitý mobil.

Židovská obec v Praze: Každá forma připomínky holokaustu je prospěšná

Památník holokaustu Jad Vašem, který o projektu netušil až do dne zveřejnění, ve svém prohlášení uvedl, že „využití sociálních médií k připomínce holokaustu je legitimní a účinné“.

To si myslí i místopředseda Židovské obce v Praze František Bányai: „Každá forma připomínání holocaustu je prospěšná. Mladým lidem může připomenout, že naše planeta může být nebezpečná, že vztahy mezi lidmi nejsou vždy idylické, že se na světě nesmyslně vraždilo a dosud vraždí, že obětí nenávistných ideologií jsou i miliony dětí.“

„Uvědomění existující hrozby může o několik procent zvýšit pravděpodobnost, že se podobné vraždění nebude opakovat. Možná si děti při poslouchání zpráv z válečných oblastí víc uvědomí, že zprávy z bojiště nejsou hrou, že jsou jenom viditelným projevem lidské nenávisti a zloby,“ řekl Blesk Zprávám Bányai.

Eva.Stories ocenila i expertka na sociální sítě Eliška Vyhnánková: „Nezjišťovala jsem, kdo za projektem stojí. Důležité je, že je naprosto jasné, jaké je jeho poselství a komu je určeno. Zároveň je to skvělá ukázka toho, k čemu všemu se sociální sítě dají použít.“