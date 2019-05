Češi, kteří vládnou sítím: Král, Kovy, Zuzka i MenT. Tyhle youtubery sledují davy

Instagram: 737 tisíc

Youtube: 1,122 milionu

Facebook: 247 tisíc

Twitter: 156 tisíc

Dosah celkem: 2,262 milionu

Vlastní jméno: Jiří Král

Věk: 29 let

Influencer 2. září 2018 ohlásil konec své kariéry na YouTube odvysíláním dokumentu Byl jsem Youtuber, ve kterém se objevilo mnoho dalších českých vlivných Čechů na sociálních sítích. Premiéru dokumentu online sledovalo zhruba 50 tisíc diváků.

„Nejde to dělat do čtyřiceti. Nejde se fotit s fanoušky, jsou pořád mladší a mladší… A teď jsou dvě možnosti. Buď úplně změním obsah a začnu tvořit pro starší cílovku. A nebo bych si musel vybrat, že budu tvořit pro tu mladší. A upřímně? Mě už to tvoření ani nenaplňuje,“ řekl v dokumentu Jirka Král.

Od té doby nezveřejnil na svém YouTube kanále další video. Aktivní zůstává na instagramu, na facebooku příležitostně a twitter ho nebaví, jak uvedl ve svém postu v únoru.

Jeho kariéru pravděpodobně odstartovala reality show Farma v roce 2012. Ve svých příspěvcích se nejčastěji věnoval hraní počítačových her, jídlu, cestování. Prakticky poodhalil velkou část svého života. Spolupracoval i s jinými youtubery. V posledních letech udělal několik charitativních streamů a bez nároku na honorář podpořil nekomerční projekt Buď Safe Online, který se zabývá bezpečností na internetu. Stále na svém webu prodává vlastní oblečení, doplňky a komiksy. Provozuje také kavárnu v Praze.