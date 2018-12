Fridrichová po vulgaritách o ČT vrací úder. „Přišel mi v transu,“ směje se Soukupovi

Vše začalo v pořadu, kde Soukup komentuje události posledních dní. Pustil se tentokrát do toho, že si ČT vybrala za respondentku při návštěvě maďarského prezidenta Viktora Orbána v ČR dokumentaristku Kateřinu Turečkovou.

„Orbán je diktátor, tyran. Volby v Maďarsku byly zmanipulovány. Všude je strach a nejistota. Normální počátek další nacistický říše. Nekecám, tohleto všechno tahleta přírodní divnožena Turečková, sluníčkářská aktivistka, v České televizi říkala,“ hromoval Soukup. Zmínil také, že Turečkové je 25 let, v Maďarsku žila rok a podle Soukupa neumí tamní řeč. „Takže oni podle mě nejdřív zjišťovali, kdo řekne přesně to, co potřebujou, našli si paní Turečkovou, ročník 1993, a ta jim to řekla,“ dedukoval.

Jeho kritika České televize za slova Kateřiny Turečkové o Maďarsku má ovšem vyústění. „Luboši Rosí, ty b*be, ty kluku jeden ušatej, tohle je pro tebe sólokapr jako kráva, kre*éne, sólokráva,“ nadával tehdy moderátor dramaturgovi ČT a dodal, že tím, koho si ČT zve do vysílání, by se měl zabývat Newsroom a pořad Nory Fridrichové.

„Blbe, kr*téne, kluku ušatá!“ Soukup nadával lidem z ČT a vysmál se právní odvetě

„Děkuji za rady, já se přiznám, že se na Jaromíra Soukupa příliš nedívám, ale co zachytím, to mě vždy pobaví. Minulý týden jsem ho viděla v nějakém jeho pořadu, přišel mi už v takovém transu, tak doufám, že je v pořádku,“ glosovala pro Blesk Zprávy Fridrichová.

Sama už prý ztratila přehled o tom, kolik pořadů Soukup moderuje. „Přijde mi, že je dost vytížený, tak bych mu přála, aby si odpočinul,“ dodala se smíchem moderátorka a dramaturgyně pořadu 168 hodin.

Ředitel TV Barrandov byl toho večera poněkud neklidný... pic.twitter.com/T2JfHhamUC — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 11 December 2018

Česká televize ovšem na Soukupovy vulgarity reaguje i ve vážnějším tónu a obrátila se na policii. „Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení,“ stojí na twitterovém účtu ČT.

#tvbarrandov: Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení. — Česká televize (@CzechTV) 13 December 2018

„Je mi lidsky líto jakéhokoli konferenciéra, který musí používat vulgarismy a urážet lidi, aby na sebe při klesající sledovanosti některých svých pořadů dokázal upozornit,“ vyjádřil se pro Blesk zprávy Luboš Rosí.

Diváci si stěžují na Moravce i Soukupa. A Babišova kritika čílí „štvanice“ pravdoláskařů

„Stupňující se výpady proti pořadu Newsroom ČT24 a proti své osobě vnímám jako něco, co hrubě poškozuje dobré jméno České televize,“ pokračoval ve vážném tónu.

„Slušnost, korektnost a poctivá novinářská práce dokáže získat důvěru diváků v nesrovnatelně vyšší míře, než výkřiky a nepodložené útoky podobných jednotlivců,“ tvrdí Rosí, který se pochlubil, že pořad mapující dění v médiích, který vede, má za čtyři roky existence nejvyšší sledovanost.

A toto trestní oznámení zřejmě nebude jediné, další podá i člen rady České televize Zdeněk Šarapatka, do kterého se Soukup také ostře „obul“. „Příklady táhnou: trestním oznámením následuji ČT. (Soukup v TVB: Šarapatka se v Radě ČT vyjadřuje jako prachsprostej dobytek. Oni můžou mít v radě ČT idioty, jako je Zdeněk Šarapatka. Já chápu, že tomu debilovi chybí šedesát let pozornost. Ten debilní řiťolezec je fakt legrační),“ cituje na Twitteru Soukupovy urážky.

Příklady táhnou: trestním oznámení následuji ČT. (Soukup v TVB: Šarapatka se v Radě ČT vyjadřuje jako prachsprostej dobytek..Oni můžou mít v radě ČT idioty, jako je Zdeněk Šarapatka..Já chápu, že tomu debilovi chybí šedesát let pozornost..Ten debilní řiťolezec je fakt legrační" pic.twitter.com/zakvDQjze3 — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) 13 December 2018

Vulgarity do médií nepatří, shodují se politici

„Asi není z pohledu diváka vhodné, aby se stávalo standardem uvádění ve vysílání množství zavádějících informací, nepravd či vulgarit,“ komentoval spor člen volebního výboru Tomáš Martínek (Piráti).

„To, co se děje na TV Barrandov, je v tuto chvíli hlavně v gesci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ale samozřejmě, pokud rada nebude konat, je možné zvážit možnosti volebního výboru,“ dodal.

Soukup ho nazval „hysterkou“. „Neumí moderovat,“ brání Feri sebe i Kalouska

Poslanec a bývalý dlouholetý moderátor Aleš Juchelka (ANO) si myslí, že reakce České televize je adekvátní. „Já jsem bohužel Jaromíra Soukupa neviděl nikdy moderovat. Opravdu. I když o něm kolují legendy. Každopádně vulgarity ani nadávky do veřejného prostoru nepatří. Ať už ze strany politiků, tak ze strany médií,“ upozornil pro Blesk Zprávy.

Podle Petra Gazdíka (STAN) je právem České televize se bránit. „Pokud ČT má pocit, že je porušován zákon, tak je v pořádku, že hájí svoji čest,“ řekl pro Blesk zprávy. K pořadu Jaromíra Soukupa se vyjadřovat nechce. „Ani jako člen volebního výboru jsem neklesl na tak nízkou úroveň, abych sledoval pořady Jaromíra Soukupa,“ řekl.

S nadhledem okomentoval Soukupovy poslední moderátorské výkony bývalý premiér Mirek Topolánek. Nejvíc ho zajímá, kde Soukup bere tolik energie.