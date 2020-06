Byla to zpráva, která začátkem června rozesmutnila fanoušky České televize. V pořadech Události a Události, komentáře končí jejich moderátorka Světlana Witowská, známá mimo jiné vedením debaty mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem před posledními prezidentskými volbami. Witowská teď v rozhovoru pro Rádio Z prozradila, že sice již nebude moderovat hlavní zpravodajskou relaci, ale ráda by na ČT zůstala u moderování pořadu Interview ČT24. Ten občas uváděla i nyní, zavzpomínala například, jak se při jeho natáčení dostala do ložnice pražského arcibiskupa Dominika Duky.

Přesný datum konce Witowské v Událostech a Událostech, komentářích zatím známý není. Jak moderátorka a matka dvou synů prozradila, nejdříve se to musí v České televizi organizačně vyřešit. „My jsme se ještě pořád nedohodli, kdy skončím, protože to není jednoduché tam někoho hned nasadit, aniž by si ti před tím vyzkoušel,“ zmínila Witowská.

České televize sice neavizovala, že místo moderátorky přijme novou tvář, Witowská je ale přesvědčena, že se to stane. „Někdo bude muset nastoupit minimálně do Událostí, režim je tam nastaven pro šest lidí,“ odhaduje novinářka.

Witowská končí v Událostech na ČT. Chce být víc se synem a řekla, co ji vyděsilo

Svého rozhodnutí nicméně nelituje. Když novinku oznámila, odůvodňovala ji tím, že místo uvádění hlavních zpravodajských relací na ČT se chce věnovat mladšímu synovi Filipovi. Na tom stále trvá. „Vůbec mě to nemrzí. Mému chlapečkovi je 9 let, a když chodím domů o půlnoci, pak nemůžu do 2 ráno spát,“ vysvětlovala Witowská své pohnutky. S takovým režimem je podle ní složité ráno vstávat a odvádět syna do školy a celkově se o něj starat. „To dítě o mě bude stát ještě pět nebo šet let,“ řekla s tím, že toho chce využít, než bude pozdě.

Synem argumentuje i na poznámku, že z Událostí se přece neodchází. „Já jsem se rozhodla čistě z toho důvodu, abych mohla normálně žít a fungovat,“ uvedla Witowská a zopakovala, že chodit domů pravidelně o půlnoci už prostě nechce. „Ta televize mě využívala i na další věci a pak najednou zjistíte, že moc času nemáte na sebe ani na děti,“ řekla moderátorka.

O posteli Duky a jiném pořadu

Tyto „další věci“ nicméně Witowskou zřejmě na České televizi udrží. Z veřejnoprávního média totiž kompletně odejít nechce. „Jednáme o tom, co bych chtěla dělat. Chci udělat Interview ČT24. Doufám, že se domluvíme,“ odhalila Witowská. Právě tento pořad moderovala, než nastoupila do Událostí a Událostí, komentářů. Vedla v rámci něj i ostrý rozhovor s nynějším premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Konec Světlany Witowské v Událostech: Co na to diváci? To vás překvapí!

Interview ČT24 moderovala i nyní, obvykle jeho speciální vydání. Zavzpomínala při té příležitosti na neobvyklé rozhovory, když s kamerou vyrazili do terénu. Třeba do pražského arcibiskupství. Rozhovor s arcibiskupem Dominikem Dukou tehdy natáčela přímo v jeho ložnici. „Ukázal nám postel, byla to taková malá postýlka,“ smála se Witowská.

Jednání o možném pravidelném vstupu moderátorky do Interview ČT24 je každopádně v začátcích. Sama uvedla, že pořad má své zavedené tváře a byla by nerada, kdyby některou museli kvůli ní dát pryč.

Střídání Moravce? „V neděli chci obědvat, ne moderovat“

A možný návrat Witowské k právům, které studovala? To dle jejích slov není pravděpodobné. Stejně tak tam se brání nápadu, že by pomáhala Václavu Moravcovi při moderování jeho nedělních politických debat. S ním přišel nový člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý – podle něj by se v pořadu Otázky Václava Moravce měli střídat novináři a ukázal u toho na Witowskou.

Premium Krach vztahu moderátorky ČT Witowské: Důkaz, že manžel spí jinde!

„Je to profilový pořad, je dobře, že má jen jednu tváří,“ myslí si novinářka. Oceňuje, že o tom, kdo co moderuje, Rada ČT nerozhoduje. V neděli v poledne chce totiž obědvat a ne sedět na Kavčích horách.

Witowská v minulosti pracovala v ČTK či Mladé frontě DNES. Do České televize poprvé nastoupila v roce 2005, poté odešla do TV Prima. Do veřejnoprávního média se vrátila před deseti lety. Z prvního manželství se sportovním moderátorem Robertem Zárubou má syna Viktora, druhý syn Filip vzešel ze vztahu s šéfem Pražského dopravního podniku Petrem Witowskim. Právě tento svazek nyní prochází krizí.