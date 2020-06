„Mám malého syna, kterému bych se chtěla víc věnovat. Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit,“ uvedla v rozhovoru pro Deník N Světlana Witowská, která vychovává devítiletého Filipa.

Kolem Witowské, exmanželky sportovního komentátora Roberta Záruby, s nímž má syna Viktora (19), bylo přitom v poslední době rušno i s ohledem na potíže v manželství s Petrem Witowským, generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy. Manželé se od sebe podle informací Blesku odstěhovali. Brali se v roce 2010.



Že by úplně odešla z Kavčích hor, to prý komentovat nechtěla. „Končím v Událostech a v Událostech, komentářích. Hlavní zpravodajskou relaci už vzhledem ke svým časovým možnostech dělat nemůžu. A nechci,“ uvedla nyní Witowská.

Moderátorka se vedle toho vyjádřila i ke tlaku, kterému Česká televize v poslední době i v souvislosti s volbou nových členů Rady ČT čelí.

Objevily se i hlasy po zrušení některých pořadů. „Doufám, že pořád ještě žijeme v zemi, kde mají veřejnoprávní média své nezastupitelné místo a mají mít taky kritické pořady. A mezi ně Reportéry i 168 počítám. Do ČT prostě patří,“ uvedla Witowská.

Jedna z hvězd na obrazovce České televize se pozastavila i nad rozhovorem poslankyně ANO Barbory Kořanové, která navrhovala zrušit pro změnu Otázky Václava Moravce, kdy Moravce samotného označila za moderátora za zenitem. „Musím říct, že některá její vyjádření mě vyděsila,“ podotkla Witowská, která se nyní cítí jinak - je na křižovatce.

K jakému termínu skončí, ještě přesně neví. Odmítla komentovat, jakou má od České televize nabídku či zda odejde úplně. „Zvažuju spíš svoje zařazení. Uvažuju o tom, jak ve svém životě dál, a nevím, co bude,“ dodala a odmítla rovněž, že by na ni kvůli její práci kdokoli vyvíjel tlaky.

„Myslím, že mi vedení televize dalo velkou důvěru, když mi svěřilo moderování dvou nejprestižnějších pořadů zpravodajství ČT. Já se tu práci snažím dělat tak, abych se za ni nemusela stydět ani já, ani televize. Opravdu žádný tlak necítím. Jediné, co mě teď zarazilo, byl zmíněný rozhovor s paní poslankyní Kořanovou. U toho mi zablikala kontrolka. A vůbec nechápu, jak si tohle může politik vládního hnutí dovolit. Do toho, co kdo moderuje v České televizi, žádnému politikovi vůbec nic není,“ vzkázala v Deníku N Witowská.

Do Událostí ČT přitom nastoupila v květnu 2018 společně s bývalým zahraničním zpravodajem ČT v USA Martinem Řezníčkem. Dalšími moderátory Událostí jsou Michal Kubal a Daniela Písařovicová, do čtvrtečních Událostí ČT se vydali Jakub Železný a Marcela Augustová.

Witowská v minulosti působila mj. v ČTK či v televizi Prima, odkud se vrátila do ČT v roce 2010. Několik let moderovala Interview ČT24. 25. ledna 2018 se zaskvěla během finální debaty prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, která se uskutečnila v pražském Rudolfinu. Předtím v roce 2017 zaujal v ČT její rozhovor s Andrejem Babišem (ANO).