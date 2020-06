Elitní politický moderátor Václav Moravec se svými otázkami zatápí každou neděli svým hostům, nový člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý však míní, že by se v moderování Otázek měli střídat moderátoři. Jako divákovi by se mu to prý líbilo a v Otázkách by si dokázal představit třeba Světlanu Witowskou. Vzbudil tím další diskuze kolem Moravce, do kterého nedávno šila poslankyně ANO Barbora Kořanová - ta se dokonce vyslovila pro úplné zrušení jeho pořadu. Moravec je dle ní za zenitem, na což moderátor reagoval na síti.

Luboš Xaver Veselý je nově zvoleným členem Rady ČT, která má dohlížet na dění ve veřejnoprávní televizi, její finance a zároveň i osud generálního ředitele, kterým je nadále Petr Dvořák.

Veselý se přitom v rozhovoru pro CNN Prima News pozastavil nad jedním z pořadů, který je často diskutovaný - tradiční nedělní Otázky Václava Moravce (OVM) by dle něj zasloužily jistou změnu. „Mně by se líbilo, kdyby takovýto pořad, prestižní, diskuzní, na obrazovkách ČT zůstal i v tom čase, ale líbilo by se mi, kdyby se tam střídalo několik moderátorů, aby nevznikal takový ten kult a aby to nezavdávalo takové ty podněty k podivným debatám,“ pronesl Xaver.

Nová kontrola ČT se ozvala. Propíraná ekonomka se pustila do hádek, Xaver ani nedutal

Jeho názor se brzy roznesl po sítích. Jak by to dle něj mělo vypadat? Kdo by měl Moravce střídat? Padaly nejrůznější návrhy a narážky. Včetně kuriózních. Mezi skloňovanými jmény se objevili třeba Karel Šíp či Jana Bobošíková - Xaverova spolupracovnice z XTV.

Xaver by vsadil na Witowskou

Luboš Xaver Veselý ve zmiňovaném pořadu přiznal, že se na OVM minulý týden díval coby běžný divák po mnoha letech. „Nějak mně to ubezpečilo v tom, že by bylo hezké, kdyby třeba příští neděli tam seděla paní Bastlová nebo pan Veselovský (moderátorka CNN Prima News a moderátor DV TV - pozn.) nebo někdo z vás z těch prvoligových moderátorů. Líbilo by se mi to,“ říkal Xaver v rozhovoru právě s Marií Bastlovou, dříve Valáškovou, donedávna moderátorkou na Českém rozhlasu. Také Martin Veselovský prošel veřejnoprávní ČT, odešel z ní společně s Danielou Drtinovou v roce 2014.

Koho by si Xaver dokázal představit v Otázkách coby nového moderátora z těch, kterými již ČT disponuje? Co třeba moderátorskou star z Kavčích Hor Světlanu Witowskou či Jakuba Železného, syna někdejšího ředitele Novy?

„Já jsem řekl, že jako divákovi by se mi líbilo, že by takovýto pořad v tuto dobu dělalo více moderátorů, protože by měl prostě divák na výběr. Paní Witowskou určitě, proč ne,“ řekl Blesk Zprávám Xaver na konto moderátorky, která sklízela četná kladná hodnocení mj. po prezidentském duelu Miloše Zemana s Jiřím Drahošem v Rudolfinu. Witowská od června 2018 uvádí Události ČT.

Video Hvězdy Událostí ČT Witowská a Řezníček: Proč koktali před kamerou Blesku? - Luboš Procházka, Aleš Brunclík

A Železný? „Taky, určitě, on je trošku jiný typ podle mně, ale to vám říkám jako divák, já do těchto věcí nemohu zasahovat. Ale těmito věcmi se roky zabývám, tak si tam toho dotyčného představuju. Paní Witowskou tam úplně vidím,“ podotkl nový člen rady ČT Veselý.

Chtěl by sám v rozhlase střídat?

On sám má přitom na vlnách Českého rozhlasu pořadu Xaver a host. Chtěl by být také střídán? „Absolutně si to dokážu představit, ale je to věc žánrů. Když se dělá taková zábavná show, late night show, tak to ničemu nevadí, pakliže je to spojeno s jednou tváří. Viz. třeba David Letterman, Jay Leno, u nás Karel Šíp. Já si jen myslím, že když jde o veřejné věci, o politiku, nejvíc vyrovnanost zajistí tím, když tam bude víc moderátorů. A všichni diváci budou mít pocit, že tam mají někoho, kdo je jim bližší. Ale jestli by mně vadilo, kdyby mně někdo střídal? Nevadilo. Mně je 51 let a já si nepotřebuju v ničem honit triko,“ zareagoval nyní Veselý pro Blesk Zprávy.

I v zahraničí jsou přitom běžné politické sólo pořady velkých tváří. Třeba Chuck Todd na americké NBC a mnozí další. „Souhlasím, ale jsou i pořady, kde kolují moderátoři,“ podotkl Xaver.

OVM, Reportéři, 168 hodin. Do ČT patří, míní Xaver

Otázky Václava Moravce jsou přitom pro ČT tradiční a možná i signifikantní záležitostí. Nebyla by škoda měnit zaběhlý formát pořadu? „Možná ano, ale mně se zeptali na můj názor a já jsem řekl, že by se mi to tak víc líbilo. Já nemám žádný cíl měnit Otázky, nějak to běží, já jsem se teď díval po dlouhé době. Je to jen můj názor, moje pocitová věc,“ brání se Xaver kritice za svůj nápad.

Druhé manželství moderátorky Světlany Witowské: Nešťastný začátek… i konec

A dodává, že pořady, jako OVM nebo třeba Reportéři a 168 hodin na ČT zkrátka patří. „Prosím vás, zaplať pánbůh, že to tam je a byla by velká chyba, kdyby se cokoli z toho rušilo. A jestli je proměnit, to je otázka na jejich tvůrce, na režiséry, na dramaturgy. Ale rozhodně tyto pořady patří na obrazovku ČT. Za prvé si myslím, že je potřeba je ochránit. A za druhé si myslím, že vůbec nejsou v ohrožení. Ani jeden z nich,“ dodal Xaver.

Poslankyně ANO navrhla zrušit Moravce

Veselého návrh není jediným, který se v poslední době dotkl Otázek Václava Moravce. Do moderátora se pustila poslankyně a členka sněmovního volebního výboru Barbora Kořanová (ANO). „Televize má skvělou dramaturgii, režii... Podle mě by tam ale některé pořady už neměly být. Třeba Otázky Václava Moravce,“ uvedla pro iRozhlas.cz.

Na dotaz, co jí na OVM vadí, reagovala slovy: „Já na to nekoukám, za mě je ten pořad za zenitem.“ A následně dodala. „Mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat,“ vzkázala ostře.

Moravec za zenitem? Jsme nejsledovanější, vzkázal

Moravcovi Kořanová vytkla třeba to, že si do Otázek „zve stále stejné lidi“. V minulosti přitom její stranický šéf Andrej Babiš (ANO) pozvání do OVM dokonce odmítal a jeho křeslo v debatě zůstalo prázdné. V roce 2017 Babiš - tehdy ještě jako ministr financí - mluvil dokonce o „popravě“ u Moravce. Coby premiér však do pořadu několikrát dorazil.

Navíc od doby Babišových výhrad uplynulo hodně času a změnily se i samotné OVM. Minimálně tím, že se přestěhovaly ze Žižkovské věže do nového studia na Kavčích Horách.

Video „Srabáctví“. Babiše drtí za neúčast u Moravce, co k tomu říká on? - Jakub Veinlich, Petr Soukup

Sám Moravec přitom na útok Kořanové reagoval na twitteru. „Je mi ctí být za zenitem s nejsledovanějším a nejcitovanějším diskusním pořadem v zemi. Povšimněme si prosím, že méně sledované či nesledované pořady a jejich předzenitost normalizátorkám a normalizátorům nevadí,“ vzkázal Moravec. Ohledně jeho pozice ČT v minulosti čelila i tlaku na to, aby zveřejnila, kolik Moravec a další moderátoři za svou práci vlastně berou.

Dvořák proti zveřejňování platů moderátorů

Platy moderátorů ČT nejsou veřejné. Xaver souhlasí, aby se tyto údaje zveřejňovaly. „Byl bych rád, kdyby to tak bylo. Radní ČT tyto informace nedostává. Bylo by dobré, kdyby se vytvořila taková atmosféra, že by i tento okamžik, ty honoráře - a to není jen o honorářích, ten rozpočet má stovky tisíc položek - tak já jen říkám, kdyby to nějakým samospádem bylo divákům jasné,“ podotkl v rozhovoru pro CNN Prima News.

Ohledně zveřejňování platů moderátorů tlačili na ČT v minulosti třeba poslanci KSČM během debat o výročních zprávách o ČT či třeba moderátor a majitel TV Barrandov Jaromír Soukup. A také Václav Klaus mladší, který ČT označuje za stát ve státě a jehož Centrum pro občanské svobody Xavera do nakonec úspěšného boje o křeslo radního ČT nominovalo.

„Tam se proti sobě staví dva principy. Princip transparentnosti a zveřejňování maximálního množství informací, které nějakým způsobem ukazují na čerpání veřejných zdrojů. Na druhé straně je ale princip ochrany osobních údajů a tyhle dva principy jdou v českém zákonodárství proti sobě. Já si myslím, že zveřejňování platů veřejně známých osob není dobrá cesta,“ reagoval pro Blesk Zprávy již v roce 2018 generální ředitel ČT Petr Dvořák během obdodných tlaků na zveřejnění platů moderátorů. Dvořák již tehdy upozornil, že pokud by se porovnaly platy moderátorů veřejnoprávní ČT s platy v komerční sféře, „ jsme v tomto umírnění“.