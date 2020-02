Veronika Krubnerová o svém životě v Číně pravidelně informuje na svém profilu na facebooku i na svých facebookových stránkách „Čína na tvrdo i na měkko“. Češka pro sebe a dceru přijala několik vlastních opatření a odebrala se do „domácí karantény“. Koronavirus si v Číně vyžádal už více než 360 obětí, z Číny, konkrétně pak z města Wu-chan, se rozšířil po celém světě, poslední bilance uvádějí přes 17 tisíc nakažených.

„Dcera odmítá nosit masku“

„Měří se teploty při vstupu do kaváren, při vstupu do sídliště, některá místa nabízejí dezinfekční gel nebo sprej na ruce. Na symptomy viru jsou nastavené pouze určité nemocnice tomu přizpůsobené. Venku se můžeme pohybovat jen s rouškou nebo respirátorem,“ napsala Češka Veronika na facebooku. Neděle pro ni a její rodinu byla 10. dnem v karanténě.

„Má dcera odmítá nosit masku, což není nic nepochopitelného ve 22 měsících. Jelikož jsem vyhodnotila situaci a mám tu možnost, tak počkáme ještě pár dní v naší domácí karanténě, abychom obě s dcerou věděly, že jsme O.K. a poletíme domů. Babka na hlídání je, tady je teď stejně nuda. Zbylo nám trochu peněz z loňského budgetu (rozpočtu, pozn. red.) na letenky. Takže vše nahrálo k rozhodnutí odletět,“ napsala Veronika, která nechce riskovat.

Češka Veronika Krubnerová s rodinou momentálně pobývá v Číně, v souvislosti s koronavirem zvažuje návrat domů. (03.02.2020) | Facebook Veroniky Krubnerové, Blesk - Veronika Zabilanská

„Funguje voda, elektrika i topení. Doručování jídla a zásob funguje normálně, mělo by se spustit doručování ostatních věcí objednaných z internetu,“ doplnila Češka i to, že se po internetu a sociálních sítích šíří informovanost o situaci. „Nechci chodit do nemocnice s bolestí v krku, jen abych ještě chytla něco jiného,“ svěřila se reportérům deníku The New York Times.

Veronika: Nejsme panikáři

Na facebooku dokonce vznikají podpůrné skupiny, kde si lidé radí, co dělat, aby se „v karanténě nezbláznili“. Veronika Krubnerová zmínila i to, že děti se vrátí do škol a školek k 17. únoru, dospělí do práce už o týden dřív.

„Na chvilku nebyly dostupné roušky, sem tam bylo vyprodáno ovoce a zelenina, všechno se ale postupně zase obnovuje, malinko dražší cena je způsobena nedostatkem. Omezuje se pohyb lidí. Všechno jsou to kroky k tomu, aby se šíření do dalších dnů zpomalilo,“ sdílela Češka v jednom ze svých příspěvků. O sobě a své rodině uvedla, že nepatří mezi ty, co by panikařili.

Češku s miminkem nepustili do letadla z Číny. Ambasáda: Bez víza to nejde

„Úmrtí jsou, ale jsou i vyléčení“

„Je tu vir? Ano. Jsou tu omezení? Ano, a je jich momentálně docela dost. Dodržujeme je? Ano, jsme v naší vlastní karanténě. Úmrtí jsou, ale jsou i vyléčení. Vir je fatální hlavně pro rizikové skupiny, které už měly nějaké problémy předtím, podlomená imunita, diabetes, stáří a jiné… Nebo se předpokládá, že je nebezpečný pro malé děti, co nemají ještě imunitu,“ shrnula na facebooku.

„Někteří lidé si jím projdou jako drsnější chřipkou (i ty příznaky jsou prý podobné) a jejich imunita si s tím poradí. Je šance, že jsou lidé, kteří si toho ani nevšimli. Logicky se tedy zastavuje doprava, probíhá skenování teplot lidí při vstupu na letiště, do metra atd. Pokud nemáte masku, taxi či MHD vás může odmítnout vzít. Čína s tím dělá docela dost věcí. Kritizovat umí každý,“ nastínila Veronika, jak vnímá současné dění.

„Zatím nechodíme ven, když už, tak s maskou (účinnost masek ohledně viru je jiné téma). Umýváme si ruce několikrát denně (pro děti je to stejně zábava). Vymýšlíme opičárny pro tu malou, aby se zabavila. Každý dezinfikuje, co může, když už jde ven, a zajímáme se o aktualizace z ověřených zdrojů jako WHO, vládní oznámení…,“ popsala běžný den.

Počet nakažených bude podle Češky stoupat

„Kdykoliv někdo něco sdílí, volá se na ověření a kachna se vystopuje vždycky. Bohužel se v dnešní době prodávají víc hororové články než ty uklidňující. Ono by vůbec všem prospělo víc hygieny, v tomto období v ČR řádí chřipky. Taky každý sobě soudcem. Zůstaň doma, když máš bacily, zavři se do karantény a nekaz to ostatním, kdo to tak dělá,“ radí Veronika Krubnerová. Na závěr uvedla vlastní prognózu, že počty nakažených rozhodně klesat nebudou, zvláště v souvislosti s tím, že se brzy miliony lidí vrátí do práce.