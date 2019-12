Nevhodné dárky se v těchto dnech ještě dají vrátit, aspoň v případě nákupů přes internet. V nejlepší situaci jsou ti, kteří nakupovali na poslední chvíli. Lhůta pro vrácení zboží je ze zákona čtrnáct dnů a díky státním svátkům se ještě prodloužila. Dárky doručené v druhé polovině prosince se tak ještě můžou vracet. To neplatí v klasických kamenných prodejnách. Tady možnost vrácení ze zákona není. Někteří prodejci na vrácení nebo výměnu ale lidi lákali, a tak musí tento slib dodržet.

Špatná velikost nebo neodhadnutý vkus obdarovaného či více stejných dárků. To vše může být důvod k povánočnímu vracení zboží. „U e-shopů je u většiny zboží možné využít čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu,“ poradil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

„Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů,“ uvádí občanský zákoník. To se ale týká pouze odstoupení od smlouvy, která byla uzavřená telefonicky, přes internet nebo prostřednictvím teleshoppingu.

Povánoční výprodeje odstartovaly, další slevy obchodníci chystají na leden

Ti kteří nakupovali na Vánoce přes internet a zejména na poslední chvíli, tak stále ještě můžou zboží vrátit. A to i přes to, že dorazilo bez problému. Takové vrácení má být navíc umožněno bez jakékoli sankce.

Lhůta běží ode dne, kdy si zákazník zboží převzal. Do zmíněných čtrnácti dnů se počítají i víkendy. Pokud ale lhůta o víkendu nebo ve státní svátek končí, může zákazník vrátit zboží ještě první následující pracovní den. Komu tak vánoční dárek přišel pouhé dva dny před Štědrým dnem, tedy 22. prosince, může od smlouvy odstoupit a zboží vrátit ještě 6. ledna.

Problém číhá u přeprodejců

Česká obchodní inspekce v poslední době zaznamenala nový nebezpečný trend. Nejisté je vracení zboží u těch, kteří ho jen ukazují a kupují ho ze zahraničí. Jejich web vypadá jako klasický e-shop, tím ale není.

Video Kupujte s rozmyslem, i na slevě chce obchod vydělat, říká právník. - Markéta Volfová, Lukáš Červený

„Až v nejasně psaných obchodních podmínkách se spotřebitel dozví, že český web je jakousi nákupní galerií, kde jen platíte českému subjektu, který si ponechá provizi. A zbytkem peněz zaplatí za zboží na zahraničním webu, odkud vám nechá zboží zaslat,“ upozornil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

V takovém případě nelze spoléhat na dobu dodání i kvalitu zboží, protože podle inspekce často neodpovídá očekávání. Komplikovaná pak může být i reklamace nebo možnost zboží vrátit do čtrnácti dnů.

Zboží může být použité. Roli nehraje ani obal

Za normálních okolností je ve stanovené lhůtě potřeba e-shopu jasně sdělit odstoupení od smlouvy. To je ideální udělat písemně, je potřeba jasně uvést, o jakého zákazníka a zboží se jedná.

Některé obchody mají k tomuto účelu pro své zákazníky na stránkách i speciální formuláře. Pokud ho zákazník využije, musí mu podle zákona obchodník bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdit jeho přijetí. Sdělení stačí i odeslat e-mailem, sázkou na jistotu je ale doporučený dopis na adresu obchodníka.

Zboží je pak potřeba na své náklady nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení podnikateli zase poslat zpět. Stejnou dobu má pak i e-shop na vrácení peněz.

„Podnikatel vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,“ popisuje zákon povinnost obchodníka. Zároveň ale upozorňuje, že zaplatí jen nejlevnější způsob doručení. Obchodník také se zasláním peněz může čekat, než mu zákazník prokáže, že zboží opravdu odeslal.

Co se týče samotného vrácení peněz, může e-shop zákazníkovi nabídnout výměnu za jiné zboží nebo za poukázky na nákup. To je ale podle legislativy možné jen v případě, že s tím zákazník souhlasí. Obchodník to tedy nesmí prezentovat jako jedinou možnou variantu.

Vstříc vychází zákazníkům i část zákona o tom, jestli zboží může být použité: „Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.“

To znamená, že pokud se s výrobkem po dobu zmíněných čtrnácti dnů zachází tak, jak má, a podle toho, k čemu byl určený, nemůže obchodník chtít zaplatit nic navíc. Stejně tak e-shop nemůže požadovat, aby bylo zboží v původním obalu a zcela nepoužité. Pokud ale e-shop sám od sebe nabízí delší lhůtu k vrácení, může mít naopak přísnější požadavky.

Výjimky, u kterých zboží vrátit nejde, nebo mají zpřísněné podmínky, jsou třeba potraviny, některá kosmetika a také nahrávky a programy na CD nebo DVD.

ČOI: V kamenné prodejně pomůžou fotky

Zmíněná pravidla neplatí pro klasický nákup v obchodě. Možnost vrátit zboží do čtrnácti dnů zde zákon nenařizuje. Často a zejména v předvánočním čase ale bývá právě možnost vrácení nevhodného vánočního dárku oblíbeným lákadlem obchodů.

„Vyfoťte si reklamu prodejce, který slibuje vrácení či výměnu zboží za jiné třeba i několik měsíců od nákupu,“ radila pro jistotu Česká obchodní inspekce. Pokud se totiž v reklamě obchodník k vrácení nebo výměně zaváže, musí to dodržet.

„Doporučujeme si tuto službu nechat vyznačit na doklad. Obecně je lhůta pro uplatnění reklamace dva roky. V případě dárkového poukazu na zboží nebo služby pozor na termín čerpání. Prodejce není povinen vrátit peníze za nevyužité služby,“ doplnil rady mluvčí Fröhlich.