Ve většině obchodních řetězců dnes začaly povánoční výprodeje. Prodejci očekávají, že by mohly být úspěšnější než loni, už před Vánoci lákali zákazníky na slevy. Některé řetězce, například Kaufland, se slevami začnou až v první lednové dekádě, IKEA část zboží zlevnila před Vánoci. Podle vyjádření některých prodejců potravin by tržby do konce roku mohly nyní vzrůst o více než 50 procent oproti průměru.