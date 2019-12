Povánoční výprodeje startují: Nenechte se „opít rohlíkem“, slevy si prověřte

Vánoční nákupní horečka už sice skončila, nyní ale začíná další. Obchodníci spoléhají na to, že lidé si pod stromeček nadělili finanční hotovost a od časného rána přichází do e-mailů křiklavá hesla o tom, jak moc u daného prodejce ušetříte. A zatímco v e-shopech výprodeje začaly hned po Štědrém dnu, brány nákupních center se otevírají dnes. Nejčastěji jsou akční nabídky vázané na nákup co největšího množství zboží, které neputovalo pod vánoční stromečky. Dejte si ale pozor, aby sleva byla skutečně slevou.

Přestože zákon takzvané klamavé obchodní praktiky zakazuje, stále se k nim leckteré obchody uchylují. Prodejci často používají jen prázdná hesla na velkých cedulích ve výloze, aby na ně nalákali zákazníky. „Spoléhají na to, že po příchodu do prodejny se lidé zaberou do výběru zboží tak, že si nevšimnou, že nakupují za ceny zcela běžné. Pokud cena uvedená na cenovce či v katalogu neodpovídá té, která je vám namarkována u pokladny, trvejte na prodeji zboží za nižší cenu, nejedná-li se o zjevný omyl,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zaměřte se i na původní částku, tedy cenu před slevou. Odpovídá realitě? Zkuste schválně na mobilním telefonu rychle ověřit cenu produktu v jiných obchodech. Možná budete překvapeni, jak si prodejci troufají ceny před slevou nadsazovat, a třeba i narazíte na výhodnější nabídku, díky které skutečně ušetříte.

Pozor na spodní části reklamních sdělení

Další metodou, jak technicky o cenách „nelhat“, ale přesto uvádět zákazníky v omyl, je hra s velikostí písma. Před obrovskými číslicemi najdete mravenčí „až“, před neuvěřitelně nízkými cenami zase „od“. Ve spodní části reklamních oznámení se často ukrývají celá souvětí obchodních podmínek, která výhody například omezují jen na určitý druh zboží nebo je podmiňují rozsahem nákupu.

Pokud se s falešnými nebo zkreslenými slevami setkáte, neváhejte se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci, která může nepoctivým obchodníkům udělovat vysoké pokuty. Přispějete tím k vymýcení nekalých praktik.

Neomezujte svá zákonná práva

Rozhodně nepřistupujte na omezení svých zákonných práv výměnou za výhodnou cenu. „Poskytnutí slevy není v žádném případě důvodem k omezení vašeho práva věc reklamovat nebo vrátit do 14 dnů zboží zakoupené online. Co se týče záruky, ať nakoupíte za jakoukoliv cenu, vždy platí, že zboží lze reklamovat po dobu 24 měsíců od jeho převzetí,“ uvádí Eduarda Hekšová a dodává: „Jedinou výjimkou jsou situace, kdy je sleva poskytnutá individuálně na vadný kus. Pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, nicméně nejde o scénář, se kterým byste se v běžných obchodních řetězcích setkali. Pokud by se tak stalo, musejí být vada i sleva explicitně uvedeny v dokladu o koupi a o omezení z toho plynoucím vás musí prodejce při nákupu jasně informovat.“

Past „X+1 zdarma“

Pozor si dejte také na akce typu X+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na kus „zdarma“ se záruka nevztahuje, případně že je kratší. Je pravdou, že záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste zaplatili; vždy je ovšem nutné určit, který kus je tím „darem“. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná se o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť. Ideálně se o rozlišení zboží, za které platíte, a dárku zdarma ujistěte ještě při nákupu.

Zlatým pravidlem zůstává zachovat při nákupech chladnou hlavu a nenechat se opít rohlíkem. Když si necháte koupi rozležet v hlavě do dalšího dne, nejspíše vám nabídka neuteče, přestože to tak může v tu chvíli působit. Bezdůvodné vyvolání dojmu likvidace prodejny, totálního výprodeje zboží, časově omezené nabídky nebo nabídky, která je určena pouze pro konkrétního spotřebitele (exkluzivně pro vás), je dnes již zakázáno, pokud tato tvrzení neodpovídají skutečnosti.