Konec papírových tašek? Obchody se vrací k igelitkám, jsou prý ekologičtější

Každý týden si typická česká rodina odnese z obchodu s potravinami nákup těžký přes jedenáct kilogramů. Nastřádá tak za rok 143 jednorázových plastových tašek. I to byl jeden z důvodů, proč se igelitky začaly nahrazovat papírovými. To, že je budou lidé používat opakovaně, se ale ukázalo jako pouhá domněnka.

Jaká taška je nejvhodnější z hlediska dopadu na životní prostředí během celého svého životního cyklu, zjišťovala studie, kterou pro Ministerstvo životního prostředí vypracovala Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technické. Soustředili se na emise do ovzduší, do vody, do půdy i na dopady na zdraví člověka.

Nejhůř dopadla klasická igelitka z materiálu s označením LDPE, ten je vyroben z ropy. K tomuto materiálu se právě některé obchody budou vracet. „Billa z reakcí zákazníků zjistila, že papírové tašky opakovaně nevyužívají a většina z nich putuje v domácnostech rovnou do směsného odpadu. Nové plastové tašky vyrobené z 80 procent z již recyklovaných plastů mají předpoklady k několikanásobnému použití, a když doslouží, stačí je vyhodit do žlutého kontejneru, odkud poputují na další recyklaci,“ vysvětlila Dana Bratánková, tisková mluvčí řetězce.

Používat tašky opakovaně je totiž pro dopad na životní prostředí klíčové. „Taška vyrobená z recyklovaného plastu je šetrnější vůči životnímu prostředí nežli taška vyprodukovaná z primárních surovin. Každý materiál by měl sloužit co nejdéle a opětovné použití odnosných tašek vede ke snížení negativních environmentálních dopadů. Proto využití odpadního plastu na výrobu tašek vítám,“ říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí.

Nejlepší volbou je podle studie taška z polyesteru. Vydrží totiž dlouhé roky a má vysokou nosnost. Vyrábí se navíc ze zbytkového plastu, tedy z odpadu.

Obchody nechávají volbu na zákazníkovi

Tašky z recyklovaného materiálu místo těch klasických igelitových nabízí i Kaufland. Nechává v prodeji ale i ty papírové. „Od října máme v prodeji tzv. nEKOnečný sáček v úseku ovoce a zeleniny. Chceme zákazníky inspirovat, aby v úseku ovoce a zeleniny vyměnili jednorázové plastové sáčky za obaly, které se dají používat opakovaně, a nezatěžují tak přírodu,“ řekla za Kaufland Renata Maierl. To, že si lidé nosí vlastní obaly, potvrdil i řetězec Albert: „V našich obchodech zároveň pozorujeme příznivý trend, kdy si zákazníci opakovaně nosí vlastní tašky, ať už zakoupené u nás, nebo jinde.“

Zde i nadále zůstávají papírové tašky hned v několika velikostech. „Z hlediska ochrany životního prostředí není zcela jasný environmentální dopad jednotlivých druhů, proto jsme igelitové tašky nestáhli z prodeje a nechali jsme volbu na zákaznících. To se nyní ukazuje jako prozíravý krok, jelikož i my vnímáme skutečnost, že papírové tašky nejsou vhodné pro opakované používání,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy mluvčí společnosti Jiří Mareček. Přiznává také, že k výraznému, více než dvoutřetinovému omezení prodeje plastových tašek došlo již při jejich zpoplatnění, ke kterému přistoupili před více než pěti lety.

Za papírovými taškami si stojí Lidl. „Nebělené papírové tašky jsou vyrobeny ze surovin pocházejících výlučně z odpovědného lesního hospodářství. Tašky jsou plně recyklovatelné a biologicky rozložitelné,“ uvedla mluvčí řetězce Zuzana Holá. Plastovou tašku zde nabízejí pouze silnější, než jsou ty klasické a také recyklovatelnou. Plánují ale prodávat tašky s nižším obsahem plastu.