Krajské úřady rozdávají stovky milionů korun na výměnu starých kotlů za nové, ekologičtější. Důležité je přitom poslat ve stanovený den žádost co nejrychleji - ideálně být mezi prvními. Jenže většina žadatelů o peníze v aktuální výzvě „ostrouhala“, předběhly je specializované počítačové kódy, které okamžitě po spuštění výzvy začaly do systému hromadně rozesílat žádosti. Podle zjištění deníku Mladá fronta Dnes (MfD) takto ovládla rozdávání dotací skupina lidí právě pomocí speciálních počítačových programů.

Roboti, tedy spíš automatické počítačové aplikace, takto „vyfoukli“ tisícům lidí před nosem dotace minulé pondělí na jihu Čech, kde kraj rozdával 302 milionů korun. V šest hodin ráno, kdy se na webu Jihočeského kraje měl zpřístupnit jednoduchý formulář pro odeslání žádosti, systém ještě před spuštěním zkolaboval a byl nedostupný. Lidé volali na úřad úplně marně. Nikdo telefony nebral.

Až pět minut před devátou na facebooku Jihočeský kraj zveřejnil první vysvětlení, proč byl systém zcela mimo provoz, nenahrával žádosti a celý web kraje byl nedostupný. „Potíže způsobil enormní zájem žadatelů a využití robotů a jiných programovatelných aplikací,“ vysvětlil kraj, který se zmiňoval dokonce o hackerech.

Člověk proti stroji neměl šanci

Ze stejné adresy počítače v několika sekundách dorazily desítky různých žádostí, z jiného zase v pár sekundách pětkrát ta samá, uvedla MfD. Jen pro představu: i při funkčních stránkách trvá žadateli (znalému stránek) minimálně patnáct sekund, než v počítači vybere složku se svou žádostí, tu nahraje na stránky kraje, vypočítá tam pro ověření primitivní matematickou úlohu a vše na závěr odklikne.

Na dotace se ale nasáli lidé, kteří je umějí ovládnout skrze technologie. Zatímco klasičtí projektanti nabízejí lidem, že jim žádost zpracují, vyplní a pak ručně odešlou, podnikavci přišli na jednodušší a hlavně jistější způsob. Podobně se v červnu za dvě minuty rozebralo 515 milionů ve středních Čechách, v květnu na severní Moravě kraj takovým způsobem rozdělil 380 milionů dokonce za 54 sekund.

Robot si vezme 10 procent

Žádosti do systému za ně nahraje primitivní robot, který to zvládne za zlomek sekundy. „Bude vás to stát 10 procent z částky, kterou dostanete. To je ve vašem případě 127 tisíc korun, takže pro mě 12 700 korun. Garantuji jistotu, máme na to algoritmy,“ vypráví jeden z lidí, kteří na webu nabízejí, že kotlíkovou dotaci seženou. „Můžete rovnou montovat čerpadlo, je to stoprocentní,“ říká. Aby svá slova dokázal, vyjmenovává kraje, kde už takto o peníze pro klienty požádal. A úspěšně.

Jihočeský kraj po mnohahodinovém mlčení v pondělí po poledni chyby na své straně odmítl a tvrdil, že soutěž je spravedlivá, protože problémy s funkčností stránek měli všichni, a hlavně, že je měl dostatečně zabezpečené právě díky tomu, že lidé museli vypočítat primitivní příklad. Třeba kolik je 2 + 1. To ale zvládne vyřešit jednoduchý program ve zlomku vteřiny.

Roboti se těžko prokazují, dotace platí

Desítky lidí si proto na příjem žádostí stěžují – na ministerstvu životního prostředí, na Státním fondu pro životní prostředí, který bude regulérnost soutěže posuzovat, i na policii. A krajský úřad, který ještě týž den odpoledne ve své omluvě lidem znovu opakoval, že výpadky systému způsobili roboti (a totéž opakovali na tiskové konferenci IT technici kraje), následně po dotazech MfD obrátila.

„Po prověřování systému podávání dotací nebylo zjištěno, že by bylo podávání dotačních žádostí ovlivněno roboty a obdobnými automatizovanými aplikacemi,“ uvedla mluvčí kraje Hana Brožková. Kolaps podle ní způsobili lidé, kteří neustále obnovovali stránky, podávali žádosti z více otevřených oken internetového prohlížeče či z více počítačů najednou.

Jak z toho ven?

Jihočeský krajský úřad nyní řeší, jak z problému ven. Právě proto, že online rozdělení peněz mělo být spravedlivější a pro lidi pohodlnější, než stát před krajským úřadem ve frontě, volají nyní někteří politici po zrušení. „Pokud je pravda, že někdo měl díky robotům větší šanci než jiný, pak je to samozřejmě na zrušení. Okamžitě budu chtít vysvětlení,“ říká například jihočeský zastupitel Martin Kuba z ODS, bývalý ministr průmyslu a obchodu.

Krajský radní zodpovědný za dotace Antonín Krák má (a měl i v době příjmu žádostí) dovolenou. Radní Jihočeského kraje Josef Knot z TOP 09 říká, že krajský úřad si nyní nechá připravit analýzu toho, co se vlastně na webu odehrálo. „I pro zrušení musí být zákonné důvody,“ řekl.

Kšefty se starými kotli kvůli dotacím

Tím ale podvody s kotlíkovými dotacemi nekončí. Kšeftuje se totiž i se starými kotli. Ty jsou totiž potřeba, když chcete požádat o příspěvek na plynový kotel, moderní kotel na pelety nebo tepelné čerpadlo. Musíte totiž prokázat, že váš stávající topný systém zamořuje okolí. Pak stačí zabrouzdat na internetové bazary.