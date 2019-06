Středočeši vzali útokem další kotlíkové dotace. Půl miliardy „vyzobali“ za dvě minuty

„Alokace na kotle byla vyčerpaná během dvou minut. Je registrováno 5610 žádostí, zřejmě tam ale budou nějaké duplicity,“ uvedla Helena Frintová z hejtmanství. Podle pracovníků odboru řízení dotačních projektů by vyčleněné peníze po vyčištění duplicit měly stačit pro všechny žadatele. „Další podané žádosti budou dávány do zásobníku k dalšímu jednání MŽP o navýšení alokace,“ dodala Frintová.

To byl fofr! 380 milionů na kotlíkové dotace si lidé ze severu Moravy rozebrali za 54 vteřin

Středočeský kraj je druhým regionem, v němž lze žádosti ve třetí vlně podávat, jako první žádosti podávali lidé na severní Moravě. Nachystané peníze tam lidé vyčerpali za 54 vteřin.

Příjem žádostí začal v pondělí v 10:00 prostřednictvím webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Nejpozději do 20 pracovních dnů musejí lidé podepsanou žádost v papírové podobě doručit na adresu krajského úřadu.

Konec podpory kombinovaného kotle

Nová vlna výměn kotlů je určena na období do roku 2023. Pro mladé lidi od 18 do 29 let a seniory nad 65 let v takzvaných prioritních obcích kraj připravil zálohové platby, tedy oproti minulosti jim nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí. Tato možnost zálohové platby se týká i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů. Nárok na předfinancování mají také handicapovaní bez omezení věku.

Za čistší vzduch! Ostrava rozjíždí třetí kolo kotlíkových dotací: Deset tisíc pro každého

Předmětem podpory je výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu tak již nebude podporován, jako tomu bylo v minulosti.

