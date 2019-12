Blíženci

Na pracovní prostředí nechcete myslet a oddáváte se rodinnému životu. Pokud však přesto musíte do zaměstnání, nikomu z kolegů se nesvěřujte. Jen by vás pak pomluvili, a to nestojí za to. Večeru dejte nádech romantiky a roztočte to ve velkém stylu.