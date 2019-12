Oblečená zimní bunda do auta podle bezpečnostních expertů nepatří. Neměl by ji nosit ani řidič, ani ostatní cestující. Nebezpečí způsobuje v kombinaci s bezpečnostními pásy, nejohroženějšími jsou malé děti. Pás kvůli bundě není dostatečně na tělo, dítě tak může vyklouznout. Nové rakouské crash testy ale ukázaly, že při nárazu může povolený pás dokonce poškodit orgány. Experti ale varují i před dalším zimním oblečením.

Bunda je nevhodná pro řidiče už třeba jen kvůli tomu, že ho může omezovat v pohybu. To může být problém krizových situacích. „Ovlivní to jeho reakce, ty už pak nemusí být tak dobré,“ upozornil expert rakouského autoklubu Stefan Kerbl.

Teď se ale ukázalo, že před nasednutím do auta by měl bundu svléknout každý. „Díky tomu polstrovanému materiálu je zapnutý pás úplně jinde na těle, než by měl být,“ nastínil Kerbl. O nepříjemných následcích se podle něj dá mluvit i při nárazu za poměrně pomalé rychlosti.

Podle záběrů crash testů zveřejněných v prosinci je zřejmé, že mírně povolený pás, který nemá cestující jen na klasické vrstvě oblečení, může způsobit zranění. Rakouský inženýr dokonce mluví o ohrožení života.

Experti na videu ukázali, jak reaguje pás, kterým je v sedačce připoutaná figurína malého dítěte v dětské bundě. Právě děti jsou podle odborníků v této situaci nejohroženější a rodiče by jim měli silné oblečení vždy svléknout, a to i když je v autě chladno před tím, než se rozehřeje topení.

Český expert: Nešvar, který dělá snad každý

„Pás se otočí a zamíří do měkkých tkání,“ okomentoval Kerbl záběry, kde pás silně mačká dětské figuríně břicho. „Jakmile tam vznikne nějaká vůle, je to problém. Ani u dospělého pak ten pás nemůže zafungovat na sto procent,“ potvrdil Blesk Zprávám zástupce Autoklubu ČR Libor Budina.

Každý třetí tachometr je přetočený, podvodníci nás s auty odírají o miliardy

„Mezi tělem a pásem jsou kvůli bundě milimetry nebo centimetry a vniká tam nějaká vůle. Při tom pohybu dopředu je pak ta vůle větší komplikací, než když jde tělo na pás rovnou natvrdo, je to větší rána,“ vysvětlil Budina, co se stane při nárazu. Rodiče prý na problém upozorňuje pravidelně, když se ho například ptají, jaké kupovat autosedačky. „Je potřeba se toho nešvaru vyvarovat. Dělá to přitom snad každý, když veze své dítě do školky třeba 500 metrů v bundě,“ připomněl Budina.

„Obecně se doporučuje se poutat s co nejméně svršky, to rakouské sdělení mohu jenom podpořit. Ten pás na bundě prostě není zapnutý tak, jak má být,“ dodal odborník na bezpečnost dopravy. Experti se shodli, že taková rána může způsobit poškození orgánů, což může mít za následek smrt.

Dopravní expert o tragické smrti kynoložky Petry: Přecházela mimo zebru oprávněně?

Pozor i na čepice, šály i rukavice

V prosincovém crashtestu Rakušané upozornili i na čepice. Těm by se měli vyvarovat hlavně řidiči. Pokrývka hlavy totiž může často zabránit v potřebném výhledu. Podle odborníků je lepší raději vydržet, než se v autě rozjede topení. „Dnes už je to navíc u všech aut otázka pár minut,“ připomněl Budina. Stejný problém prý také může způsobit zejména nasazená kapuce.

Video Nová povinná výbava: Budou chytrá auta zachraňovat životy? - Aleš Brunclík

„V rukavicích, které jsou na běžné nošení, pak při točení volantem v krizové situaci může ruka například sjet nebo sklouznout,“ říká Budina. Větší problém je podle něj ale šála. „Neměla by být pod pásem, to by mohlo dotyčného uškrtit. Vždycky to říkáme i u kravat, aby si je lidé vyndávali nad ten pás,“ připomněl odborník z Autoklubu ČR.