Zdemolovaná motorka, video ze srážky motocyklisty s autem, nemocniční pokoj či dokonce rakev na katafalku a svíce. To vše nejspíš zapůsobí hlavně na dětské návštěvníky nové expozice Světa techniky v ostravské Dolní oblasti Vítkovic. Nazývá se příznačně CRASH!!! a zahájení přišlo i se symbolickým datem – pátek 13. září.

Na vytvoření výstavy má hlavní podíl Policie ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajským úřadem a Světem techniky. „Možná je expozice příliš drsná, hlavně pro děti, ale rádi bychom, aby třeba v autě samy požádaly rodiče, ať zpomalí,“ řekl ředitel krajské policie Tomáš Kužel. „Že mají strach poté, co na vlastní oči uvidí následky tragických nehod.“

První návštěvníci si na jedné z prvních zastávek mohou třeba vyzkoušet, jaké to je narazit do zdi v rychlosti 30 kilometrů za hodinu. „To byla teda pecka,“ komentoval jeden z prvních odvážlivců poté, co s ním sedačka upevněná na kolech s hlasitou ránou zastavila na konci kolejí.

délka: 00:34 Video Simulátor nárazu do zdi rychlostí 30 kilometrů v hodině. Ač se rychlost nezdá velká, náraz je citelný. Tomáš Ptáčník

Na konci je rakev

„Vůbec nic nevidím,“ prohlásil na další „atrakci“ náměstek hejtmana Lukáš Curylo, když si na vlastní kůži vyzkoušel řízení v brýlích na šlapacím autě. Simulovat mělo stav opilosti a opravdu nebylo jednoduché trať projet.

V další sekci ležela v nemocniční posteli dívka v dokonalé imitaci nemocničního pokoje. „To je deprese. Takhle bych skončit nechtěl,“ řekl jeden ze studentů Střední dopravní školy z Ostravy, kteří dostali pozvání jako jedni z prvních. „Ta rakev na konci tomu taky moc nepřidala.“

Fotky obětí nehod

Na stěnách přitom visí obrazy skutečných obětí dopravních nehod, které na někoho mohou působit jako nejsilnější sdělení. Přežili sice, ale jsou mnohdy upoutáni třeba na invalidní vozík. A do konce života si následky nehody ponesou…

„Asi to nebude příjemná podívaná. Ale skutečné dopravní nehody nejsou procházkou růžovým sadem. Jsou šokující, drastické a často s fatálními důsledky,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. „A je lepší je zažít virtuálně než v reálu.“