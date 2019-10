„V nabídce se píše, že má auto najeto 225 tisíc kilometrů, není bourané a naopak, že je ve skvělém stavu. Ve skutečnosti pak znalec odhalil, že se v něm najezdilo minimálně 323 tisíc kilometrů a má za sebou opravdu těžkou havárii,“ popisuje typický příklad nekalé praktiky mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Oprava je navíc většinou provedena levně a nekvalitně, takže nic netušící zákazník pak platí další a další opravy.

Prodeje ojetin rok od roku rostou. Prodává se jich třikrát víc než nových aut, loni to bylo 765 tisíc kusů. Nejčastějším důvodem stížností na autobazary jsou přetočené kilometry. „Ze všech stížností, které řešíme, je téměř polovina na tachometry, konkrétně 44 procent,“ upozorňuje předseda Sdružení na ochranu vlastníků automobilů Zbyněk Veselý. Problém je hlavně v tom, že se zákazníci o stav ojetých aut zajímají málo.

„Zjistili jsme, že 76 procent lidí, kteří si kupují ojeté auto, se neptá na jeho servisní historii,“ říká Jiří Grund z Asociace obchodů s ojetými automobily. To je přitom hlavně u malých autobazarů pořádný risk. Pokud jsou s autem problémy, velký značkový bazar zákazníka nepošle domů. U menšího prodejce se ale často pomoci nedočká. „Velké bazary také svoje auta prověřují. Mimo jiné si zjišťují i to, jestli nemá právě přetočený tachometr,“ dodává Grund.

Podle Martina Pajera, ředitele společnosti, která vozy kontroluje, je přetočené každé třetí auto prodávané v Česku. „Škoda tady navíc nekončí tím, že za auto zaplatíte asi o 20 procent víc, než je jeho reálná cena. Známe řadu případů, kdy se náklady na provoz u přetočeného vozu zvedly až o polovinu oproti tomu, co by se očekávalo,“ upozorňuje Pajer.

Ojetiny ze zahraničí bývají staré i bourané

Často je ohrožena i bezpečnost cestujících. „Na našem trhu se objevují auta, u kterých prodejci zatajují, že byla v minulosti bouraná. Auta mají pozměněné identifikátory a jsou třeba svařená z několika dalších kusů. Jízda v takovém autě pak může být nebezpečná,“ vysvětluje Grund. To se podle něj často děje u aut, která sem někdo přivezl ze zahraničí. Protože neexistují mezinárodní databáze, je zde větší problém prověřit historii auta.

Za posledních deset let se do Česka dovezlo půl druhého milionu ojetých aut, polovina všech, která se tu prodávají je přitom starší deseti let. Ze všech aut dovezených ze zahraničí je 18 procent z nich po havárii. Z toho téměř třetina dokonce po havárii totální. „Průměrná škoda na těch autech je okolo 160 tisíc korun. Oni moc dobře vědí, proč auta převáží, chtějí na tom co nejvíc vydělat, takže se auto opraví a hned se prodá,“ popisuje praktiky Grund.

Pomůžou přísnější emise

Většina dovezených aut je nejen starší deseti let, ale také splňuje jen zastaralé emisní limity. Jejich dovoz do Česka by se brzo mohl prodražit. Navrhuje to Svaz obchodu a cestovního ruchu: „V minulosti již zavedené opatření v podobě emisních poplatků na nejstarší vozy vedlo k radikálnímu snížení jejich dovozu. Kupující jednoduše začali preferovat koupi novějších a čistších vozů. Stát by měl v této politice pokračovat.“

Vláda má v blízké době projednávat zákon, do kterého by se právě toto přání mělo promítnout. Předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO) slíbil, že společně s výborem pro životní prostředí připraví pozměňovací návrh, který by se věnoval i tomu, jak získané peníze investovat do zlepšení ovzduší a přírody.

Ve sněmovně s předsedou podvýboru pro dopravu diskutovali zástupci vlastníků automobilů, autobazarů i České obchodní inspekce. Seminář pořádali také Svaz obchodu a cestovního ruchu a Institut pro politiku a společnost | Blesk

Podvod jako byznys

Česká obchodní inspekce zkontroluje ročně okolo stovky autobazarů a víc než polovina podle ní porušuje právní předpisy. Za poslední tři roky rozdali inspektoři pokuty dohromady za téměř šest milionů korun. Objem podvodů jen kvůli přetáčení tachometrů přitom dosahuje až 10 miliard ročně. Mezi další nekalosti patří hlavně podvody s DPH, zatajování servisní historie a havárií či pozměňování identity vozu ze zahraničí.

Některé společnosti dokonce nabízejí přetočení tachometru veřejně na internetu. Dušují se, že lživý údaj na počkání nastaví klidně i na autobusech, traktorech, motocyklech, skútrech a kamionech. Obhajují se tímto upozorněním: Tachometr upravujeme („stáčíme“) pouze osobám, které nemají v úmyslu vozidlo prodat, ale úpravou tachometru sledují pouze svůj soukromý cíl! Když se pak auto prodává, o přetočeném tachometru samozřejmě nepadne ani slovo.

Jak takovým „šmejdům“ nenaletět radí například Sdružení na ochranu vlastníků automobilů. Na stránkách zkontrolujsiauto.cz můžete zase podle čísla karoserie s jistotou zjistit skutečný rok výroby, najeté kilometry nebo si najít záznamy o poškození auta, které máte v plánu koupit.