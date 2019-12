Být inspektorem a hledat v obchodech problémy nebývá často vysněným zaměstnáním. Co vás vlastně přivedlo k této práci?

V prvé řadě je to rozmanitost, se kterou se denně při tomto povolání setkávám. Jeden den kontrolujete restaurace, další den řešíte problémy v obchodě, a jindy děláte audit ve výrobně. Každý den je úplně jiný a to je to, co mě baví. V neposlední řadě to jsou taky zkušenosti, se kterými jsem na tuto pozici nastupoval a které zde mohu uplatňovat a dále rozvíjet.

Myší trus hledá v regálech i lupou. Inspektor řekl, kdy obchodníci strnou hrůzou

Dostáváte k platu bonusy za to, že odhalíte nevyhovující provozovnu, nebo funguje u vás nějaký jiný systém motivace k této práci?

Žádný systém na odměňování na základě udělených pokut či zjištěných nedostatků u nás nefunguje. Jsme standardně odměňováni za dobře vykonanou práci, případně za nějaké mimořádné výkony. Každý rok také každý inspektor prochází důkladným hodnocením. Jsme vedeni k tomu odvádět dobře svoji práci, která je podpořena odbornými znalostmi a zkušenostmi. Cílem našich kontrol je, aby provozovny byly v pořádku a zákazníci si mohli užívat konzumaci zdravotně nezávadného a chutného jídla a pití.

Hruška, Kostelec nad Labem: V provozovně se vyskytoval myší trus a inspektoři zjistili nedostatky v zabezpečení prodejny před pronikáním škůdců. Kontrola rovněž potvrdila potraviny poškozené škůdci i poškozené stěny. | SZPI

Často je důvodem postihu myší trus. Možná trochu s nadsázkou se říká, že myši jsou všude, co si o tom myslíte?

S tím souhlasím. Myš se může dostat do každé provozovny, vždy jen záleží na provozovateli, jaká opatření přijal k tomu, aby se tak nestalo, či jak minimalizoval pravděpodobnost, že se myš či jiní škůdci dostanou do prostor, kde se manipuluje s potravinami.

Každý měsíc se přitom tento problém objeví u několika provozoven. Myslíte si, že to, aby obchody nebyly plné myšího trusu, je pro obchodníky tak těžké?

Na tuto obranu již dneska existuje mnoho pomůcek či nástrojů, jak tomu zabránit, ať už monitorovací prostředky, preventivní deratizační kontroly a zásahy nebo například lepší zabezpečení vstupů a okolí provozovny. Pokud již provozovatel zjistí jakýkoli výskyt myšího trusu či jakýkoli jiný signál, že se na provozovně objevil škůdce, měl by neprodleně kontaktovat specializovanou deratizační firmu a nenechat tuto situaci bez povšimnutí, neboť takový škůdce může v provozovně napáchat velké škody a v neposlední řadě může kontaminovat potraviny určené zákazníkům. Tady se sekaná připravuje mezi výkaly! Šokující snímky českých obchodů a hospod

Vzpomínáte si na svoji první kontrolu, při které provozovna neprošla?

Velmi živě si na to vzpomínám. Byla to restaurace, která zvenku působila sympaticky.

Kde byl tedy problém?

Hned při své první kontrole jsem našel velmi zanedbanou kuchyň, spousty prošlých potravin a dalších nedostatků, což mě velmi rychle vtáhlo do celé problematiky. Při opakované kontrole jsem byl mile překvapen, jak si provozovatel vzal mé připomínky k srdci a již jsem nenašel žádné nedostatky.

Bída českých provozoven: Inspektoři opět přišli na řadu prohřešků | SZPI

Je nějaký případ, který vám za celou kariéru utkvěl v paměti?

Jednou jsme dostali podnět od spotřebitele, kdy jsme měli provést kontrolu v jednom soukromém klubu v Praze. Při delším zjišťování o provozovně jsme pojali podezření, že kontrola neproběhne úplně bez problému. Při příchodu na místo jsme velmi rychle zjistili, že zde bude problém.

Co se tam stalo?

Nejen že nás nechtěli pustit do provozovny s vysvětlením, že se jedná o soukromý klub a že musíme předložit doklady totožnosti, ale provozovatelé nám začali vyhrožovat a zastrašovat.

Moč, výkaly a zdechliny: Inspekce zavírala obchody napříč Českem, lidem hrozí infekce

Jak jste to tedy vyřešili?

Pochopitelně nás to neodradilo. Za součinnosti Policie ČR jsme se dostali dovnitř, kde jsme byli nuceni přistoupit k zapečetění uzamčených místností kvůli podezření, že se zde nacházejí nebezpečné potraviny. Při následné kontrole jsme byli opět podrobeni opakovaným výhrůžkám, nátlaku a provozovatel si nás i natáčel. Byla to velmi nepříjemná situace, do dneška se celá tato věc řeší u soudu.

Stává se často, že se setkáváte s extrémními případy?

Když to vezmu kolem a kolem, každý den se setkáváme s různými typy lidí, a občas se dostáváme i do extrémních situací, kdy nás častují výhrůžkami a nadávkami či jsme dokonce i slovně či fyzicky napadeni.

To je asi dost nepříjemné...

Musíme vždy tyto situace hodit za hlavu a povznést se nad tímto jednáním. Problém je v tom, že si někteří provozovatelé neuvědomují, že zde chráníme zájmy spotřebitelů, kterými jsou i oni sami.

Takovou práci asi nemůže dělat každý. Jaké vlastnosti podle vás hlavně musí mít ten, kdo chce dělat inspektora ve terénu?

Každý inspektor by měl být, mimo svých odborných dovedností, také dobrý stratég, který umí jednat, měl by si umět poradit v terénu za každé situace a hlavně, a to především, měl by to být dobrý psycholog, který vždy bude za jakékoli situace vystupovat profesionálně.

Výrobna lahůdek, Danuše Jochmanová: V uvedené výrobně byl problém s výrazně zanedbaným úklidem. Za pracovními zařízeními byly nahromaděné zbytky potravin společně s dlouhodobou špínou. Na stěnách se místy objevovaly plísně a podlahy nebyly taktéž v čistém stavu. Do výrobny taktéž pronikali hlodavci, kteří po sobě zanechali stopy v podobě trusu. Z uvedených důvodů došlo k zákazu užívání prostor výroby. | SZPI

Co se týče některých vašich odhalení, je potřeba mít na tuto práci silný žaludek?

Chodíme do různých typů provozoven, v každé se setkáváme s různými situacemi, občas musíme někdy řešit například trus v pečivu, někdy vlas v pokrmu nebo kila smradlavého masa. Pokud člověk nemá silný žaludek, nemůže tuto práci vykonávat. Při vánočních nákupech pozor: Tyto hračky mohou dětem v dospělosti zničit sexuální život

Řekl byste, že se obchodníci snaží opravdu své provozovny udržovat nebo na to lidově řečeno kašlou?

Rok od roku se situace zlepšuje s tím, jak se provozovatelé obměňují. V dnešní době platí pro provozovatele potravinářských podniků, že musí přijít s nějakými inovacemi či s něčím speciálním tak, aby si k nim zákazník našel cestu. A jednou z cest je i příjemné, čisté a uklizené prostředí provozovny. Když na kontrole vidíme perfektně uklizenou provozovnu, poví nám to hned na začátku, jak daný provozovatel přistupuje k podnikání, a většinou nenajdeme žádná pochybení, naopak pokud najdeme velký nepořádek, je to signál k tomu, že je nějaký systémový problém. Co dříve bylo pravidlem, že asijská bistra byla špinavá a ošklivá, už neplatí.

Restaurace Pěna dní, Tišnov: Tristní hygienický stav kuchyňských zařízení (např. zrezivělá a umaštěná mikrovlnná trouba či trouba na pečení) a nahromaděné nečistoty (se zbytky potravin) pod kuchyňským zařízením, byly jedním z mnoha důvodů vedoucím k uzavření provozovny. Dále například myší trus v okolí vodoinstalace, nevyhovující prostory pro skladování potravin a krajně nepřijatelné podmínky pro ukládání kuchyňského náčiní. | SZPI

Znamená to, že těch špatných a nepořádných obchodníků se v Česku v průběhu let zbavujeme?

Je to hlavně o přístupu podnikatelů k jejich businessu. Mohu říci, že v poslední době spíše převažují pěkné uklizené provozovny nad těmi špinavými, což je taky důvod, proč tento dozor vykonáváme a signál k tomu, že tuto práci děláme dobře. Je vidět, že naše kontroly mají i preventivní účinky, za což jsme velmi rádi.

Není to tedy tak, že ty stále stejné prohřešky vás už trochu unavují? Představuji si to tak, že už to spíš berete jako na běžícím páse a říkáte si „zase myši, zase plíseň“...

Určitě se nedá říct, že usínám s pocitem, že vím, co mi přinese další den v práci. Tato práce je velmi rozmanitá, stereotyp zde rozhodně nehrozí. V prvních měsících mě dokázal jakýkoli myší trus dost překvapit, po pár letech to beru jako normální stav, který se prostě občas může vyskytnout. Ale i po 5 letech na inspekci mě dokáže ledacos překvapit.