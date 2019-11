Restauraci s názvem Český bufet v Chabařovicích uzavřela inspekce v polovině října. Vývařovna lákala na teplou sekanou, na zelňačku, halušky a moravského vrabce.

Jen málokdo by si na minutkách pochutnal, kdyby věděl, jak vypadá zázemí provozovny. Přímo mezi čerstvou zeleninou bylo hned několik myších výkalů. Důvodem k zavření byla zaneřáděná kuchyň plná rezavých polic, regálů a také špinavá podlaha. Majitel vše do druhého dne uklidil. Inspekce pak vyhodnotila, že je provozovna v pořádku a může znovu otevřít.

Tak to vypadalo v restauraci v Chabařovicích na Ústecku (17. 10. 2019) | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Doslova jako skladiště odpadu sloužil majiteli obchůdku v Bílině na Teplicku sklep, kde měl správně skladovat pouze zboží určené k prodeji. Místo toho byl plný poházených krabic a harampádí. To u inspekce neprošlo. „Prostory provozovny byly využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin,“ uvedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Po tom, co kontroloři odhalili ještě špinavé zdi a podlahy, bylo jasné, že se prodejna musí zavřít. Otevřít ji majitel mohl až za necelé tři týdny.

Inspekce zavřela i vietnamský obchůdek s potravinami v Bílině | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Lidé z Chomutova sem chodili hrát kulečník a šipky, na dvoře měli mezitím záchodové mísy a v zákulisí to bylo ještě horší. Prostory působí jako by byly těsně před rozpadem, podle inspektorů zřejmě probíhala rekonstrukce, aniž by byla hospoda mimo provoz. Okamžitý zákaz dostal nepořádník před měsícem a bar je doteď zavřený.

Za nepořádek to schytal i šéf baru v Chomutově. | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V katastrofickém stavu našli inspektoři obchod v Mostě. Na první pohled zákazník nemusel vůbec nic poznat, jeden problém za druhým se ale začal objevovat hned za kasou. V zázemí kontroloři objevili obrovské množství nepořádku.

Věci jako jízdní kolo nebo pneumatiky rozhodně neměly ve skladu obchodu s potravinami co dělat. Jako „bonus“ byl celý objekt špinavý, podle fotografií se dá říct, že se tu neuklízelo pěkně dlouho.