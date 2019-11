Doba nakupování vánočních dárků se kvapem blíží. Ministerstvo zdravotnictví však nyní upozornilo na několik nebezpečných dětských hraček. Společné mají to, že obsahují ftaláty, které se dětem mohou slinami dostat do organismu. Následky se projeví až za několik let. U chlapců hrozí problémy s erekcí, někdy až neplodnost. Další hračky zakázala Česká obchodní inspekce. Představovaly riziko pro životní prostředí a hlavně pro malé děti.

Ftalát, který má označení DEHP není nic, s čím by se člověk z životě nikdy nesetkal. Přidává se do umělých hmot, jako například změkčovadlo, a uvolňuje se teplem a kyselým prostředím. Do lidského organismu se dostává i z balených nápojů, plastových talířů a příborů nebo i z různých součástí zdravotnického materiálu, například z hadiček.

„Zdrojů je velmi mnoho, a i když se v jednotlivých zdrojích množství DEHP drží v limitu, který ještě považujeme za neškodný, hromadění zdrojů je nebezpečím,“ upozornil pro Blesk Zprávy profesor Luboslav Stárka z Endokrinologického ústavu.

Ministerstvo zdravotnictví upozornilo nyní na hračky, kde pouhý jeden kus mnohonásobně přesahuje povolený limit. Ten je 0,1 procento, ale tyto postavičky obsahují až 16 procent této látky. To obzvlášť pro děti představuje podle ministerstva zdravotnictví vysoké riziko: „Riziko obsahu ftalátu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány.“

Nebezpečná hračka | Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podle endokrinologa Stárky hrozí dětem zvýšené riziko. „Děti ve svém přímo pádícím vývinu jsou také zranitelnější působením toxických látek než dospělí,“ doplňuje.

Dřívější puberta a po letech i nechuť k sexu

Zejména u chlapců odborníci vypozorovali vliv na reprodukční schopnosti. „Poškozena může být jak tvorba spermií, tak produkce testosteronu. Ta se může projevit až po letech, dokumentovány jsou časnější nástupy puberty, nepříznivé změny spermiogramu až neplodnost,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy lékař.

Problémy si dítě může nést až do dospělosti. Dřív, než je obvyklé, nastupuje tzv. mužský přechod doprovázený únavou, úbytkem energie a výrazným pocením. Lékař varuje také před erektivní dysfunkcí a pozvolnou ztrátou libida.

„U lidí je pokusně dost těžké prokazovat, že tyto poruchy jsou následkem hormonálně aktivních látek, mezi něž DEHP patří, protože jsou jednak poměrně časté v běžné populaci, jednak k nim dochází s velkým časovým odstupem po vystavení riziku,“ vysvětluje Stárka nejasnosti.

Hračka je ale podle Stárky nebezpečná i pro domácí mazlíčky. „Na zvířatech byly prokázány škodlivé vlivy na různé orgány a na vývoj plodu,“ dodává.

Před vánočními svátky se na pultech mohou objevit i další nebezpečné hračky. Na dalších stránkách se podívejte, které zakázala nebo na ně upozornila Česká obchodní inspekce.