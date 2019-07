Školáci vydírali spolužačky: Jejich nahé fotky dali na internet

Dívky byly na snímcích, jež zaslaly spolužákům, buď nahé, nebo ve spodním prádle. Případem se proto začala zabývat místní policie. Ta však snímky umístěné na různých sociálních sítích neshledala pornografickými, a tak případ odložila.

„Primárně odpovědnost padá na rodiče dětí. V kraji vím o dvou dalších podobných případech na školách, ale tuším, že jich bude mnohem více,“ řekl iDnesu policista Ondřej Moravčík, který se na tuto problematiku zaměřuje.

Podle mnohých odborníků podobných případů prokazatelně přibývá a jejich množství je alarmující. Mladé, mnohdy nezletilé dívky hojně využívají sociální sítě jako Instagram, a komunikátory jako Whatsapp, na kterých mohou sdílet s uživateli různé fotografie a videa. A některé školačky, kterým je často méně než 15 let, na fotografiích pózují ve vyloženě vyzývavých pózách.

V posledních měsících na sebe například strhl pozornost projekt dokumentaristy Víta Klusáka, kterých se rozhodl, že světu ukáže, jak zvrhlý může svět sociálních sítí být. Klusák se svými kolegy založil několika plnoletým dívkám s mladistvým vzhledem falešné účty a uvedl na nich, že je dívkám méně než 15 let. Brzy se jim ozvaly desítky dospělých mužů. Někteří pak využívali dívky jako objekty sexuálního nátlaku a vydírání.

Podobný záměr měla v minulosti i Univerzita Palackého v Olomouci, která provedla průzkum a došla k alarmujícím výsledkům. Experti se zaměřili na mladistvé ve věku od 7 do 17 let a zjistili, že celých 16 % z nich sleduje na internetu erotická videa. Ba co víc. Deset procent jich bylo v průběhu dospívání vydíráno pomocí jejich vlastních lechtivých fotografií. Nejčastěji ze strany spolužáků nebo bývalých kamarádů či „partnerů“. Výzkumu se účastnilo celkem 27 177 dětí.