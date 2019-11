Odbory se pro vyhlášení stávky rozhodly minulý týden poté, co se Plaga s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodli na zvýšení tarifů učitelů o osm procent. Toto zvýšení základů platů v pondělí schválila i vláda. Odboráři požadovali růst tarifů o deset procent. Podle nich ministr porušil slib, který jim dal. Premiér s ministrem označili stávku za zbytečnou. Zvýšení učitelských platových tabulek o osm procent pak v pondělí schválila vláda.

Video Hádka o platy a zavřené školy? Dobšík popsal stávku učitelů - Bohuslav Štěpánek, Lukáš Červený

Podle odborářů vláda neplní své závazky vůči pedagogům. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na jejich výdělky o 15 procent, potom svůj záměr snížila na růst o deset procent. Podle odborů tak učitelé ustoupili dostatečně.

Dobšík: Počet stávkujících škol není důležitý

Stávka nemá jednoznačnou podporu. V některých regionech se do ní podle informací ČTK od krajských školských odborářů nebo místních samospráv chystala zapojit i méně než desetina škol. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka ale není počet stávkujících škol důležitý a ministr by měl být znepokojen, i kdyby jich byly jen desítky.

Velký přehled ke stávce učitelů: Tyto školy napříč Českem zůstanou zavřené

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy. Odboráři poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné správy a příjmy učitelů se od průměru vzdalují jen pomalu.