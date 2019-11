Odborářům v Jihomoravském kraji se dosud přihlásilo 193 škol, které se zapojí do středeční stávky. Přihlásilo se také 317 škol, jež stávkovat nebudou. Čísla jsou ke 13:30, ještě porostou. V úterý to řekla předsedkyně jihomoravské krajské odborové rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Anděla Zbořilová. V Jihomoravském kraji je 490 základních škol a 675 školek.

V Brně bude zavřených předběžně 18 základních a osm mateřských škol. Částečně zavřených bude deset základních škol a tři mateřské, uvedla v aktualizované tiskové zprávě Kateřina Gardoňová z tiskového střediska magistrátu. Počty se ale ještě budou upřesňovat. V Brně je 66 základních škol a 137 mateřských škol, které zřizuje město či městská část.

Zavřená zůstane například Základní škola náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách, také Novolíšeňská, Bosonožská, Svážná nebo Janouškova. Do stávky se nezapojí například Základní a mateřská škola ve Vedlejší ulici v brněnských Bohunicích. Nepřidá se ani největší základní škola v České republice co do počtu žáků, která je v Boskovicích na Blanensku.

Ve Vyškově bude ve středu zavřená například základní škola v Nádražní ulici. „Máme celkem 78 zaměstnanců, z toho 75 to podepsalo. Z pedagogického sboru stávkují všichni. Nemáme ani jak zajistit obědy či družinu,“ řekl ředitel školy Pavel Pospíšil. Doplnil, že školu navštěvuje přes 700 žáků.