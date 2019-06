Čeští kantoři si věří. Dokážeme děti zaujmout, myslí si polovina z nich

Čeští učitelé si začínají více věřit, že dokážou motivovat žáky a zapojit je do výuky, jejich sebedůvěra je ale ve srovnání s pedagogy z jiných zemí stále nízká. Zatímco v zahraničí uvádí v průměru dvě třetiny vyučujících, že umí podnítit zájem žáků o školní práci, v Česku si to myslí polovina učitelů. Ve srovnání s dobou před pěti lety je jich nyní v ČR o deset procent více. Vyplývá to z výsledku mezinárodního průzkumu TALIS 2018, který se uskutečnil v loňském roce a jehož výsledky ve středu novinářům představili zástupci České školní inspekce.