Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka zatím stávka není zcela jistá: „Čekáme teď na reakce z regionů, kde se rozhodují, jak se k navrženému růstu platů postaví.“ O možné stávce se tak rozhodne právě až v pondělí, dodal.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45.000 korun hrubého. Odboráři požadují, aby učitelé pobírali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36.226 korun. Odbory poukazují na to, že výdělky rostou v celém Česku a učitelé se od průměru vzdalují pomalu.

Mluvčí odborů v pozvánce na pondělní briefing uvedla, že se školské odbory se zástupci asociací ředitelů škol vyjádří k vyhlášení stávky ve školách. „Osmiprocentní zvýšení platového základu učitelů, které nyní navrhl ministr školství Plaga, je nižší, než slíbil, a v rozporu s jednáním, které proběhlo s premiérem Babišem (oba ANO),“ napsala Kašparová.

Kabinet počítá s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent. Babiš se s Plagou ve středu domluvil, že osm procent bude v tarifní složce a dvě procenta v pohyblivé na odměny. Premiér řekl, že tím považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené. Ministerstvo práce má připravit vládní nařízení.

Plaga navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23.000 vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142.200 pedagogů by dostalo méně.

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o 11 miliard korun. Podle odborářů by požadované desetiprocentní zvýšení tarifů odpovídalo asi 78 procentům jedenáctimiliardové sumy a na odměny by zbylo 22 procent peněz. Podle Dobšíka slíbil Plaga, že do tarifů půjdou tři čtvrtiny peněz na přidání, což by mělo být víc než osm procent.

Odboráři původně požadovali růst platů o 15 procent, pak souhlasili s navýšením o deset procent. Chtěli ale co nejvíc peněz do tarifů. Ministr přišel postupně s několika návrhy. Hovořil o rozdělení peněz půl na půl do základů platů a na odměny a příplatky, později o přidání všem stejně o paušální částku. Tu postupně zvedl z 1750 korun na 2250 korun a nakonec na 2700 korun. Celkem by se podle něj platy měly zvednout v průměru o 3600 korun, takže zbytek mimo paušál měl jít na odměny. Nakonec se ale s premiérem dohodl na procentuálním růstu.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun.