Učitelé zuří: Platy nerostou. Dobšík odráží kritiku: Za mne je peněz víc

Za posledních let vzrostly platy pedagogických pracovníků o 31 %, jenže vedle toho se zvedla i průměrná mzda, a to o 27 %. Zprávy o navýšení peněz jsou tak podle oslovených učitelů zkreslené. Řada z nich vytahuje jako důkaz výplatní pásku. Pedagogická komora upozorňuje, že jen 2,3 % z anketně oslovených učitelů se dočkalo slibovaného navýšení o 15 %. Učitelé tak volají po dodržení vládních slibů. A zároveň někteří z nich haní práci staronového předsedy školských odborů Františka Dobšíka. Ten se ale brání, během jeho vedení totiž peníze naskakují.

„Nástupní platy jsou nízké a taky rozdíl mezi ním a nejvyšším možným (po 32 letech praxe) není příliš motivujícím,“ pobuřuje se učitelka Eva ze střední průmyslové školy. Naráží tak na dlouholetý problém s učitelskými platy, kterým vláda Andreje Babiše (ANO) slibuje navýšení na 150 % z průměrného platu v Česku. Nástupní platy na základních a středních školách začínají podle informací Pedagogické komory na 28 tisících hrubého, u učitelek mateřských škol je to dokonce pouhých 21 840 korun.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) odbojáře ujistil, že vládní slib platí, i přes plánované škrty.

„Informace o platech jsou zkreslené“

Nicméně výplatní pásky učitelů už „ztučnení“ opravdu pocítily. Za posledních pět let vzrostly dokonce o 31 procent. „Nárůst mezi roky 2013 a 2018 opravdu činí 31 %, neuvádí se ale, že mezitím průměrné mzdy v ČR ve stejném období vzrostly o 27 %. Učitelé si tak polepšili o pouhé 4 procentní body,“ upozorňuje Blesk Zprávy předseda Pedagogické komory Radek Sárközy, který se tasí s anketou mezi téměř 300 učiteli, kteří ukázali i své výplatní pásky.

Z ankety vyplynulo, že slibované navýšení platů o 15 % tu většinou nenastalo. Jen 2,3 % oslovených kantorů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. Kolem 10 % pak dostalo 21,5 % pedagogů. A zbytek jich pobírá stejný plat jako loni. „Raději bych, aby se platy rovnaly 150 % průměru, než aby se navyšovalo o 15 %. To totiž pořád nebude dost na to, aby to lákalo mladé, chytré a schopné lidi do škol,“ pokračuje učitelka Eva.

Za rok 2018 pracovalo podle údajů ministerstva školství na pedagogických pozicích bez započítání státní správy celkem 296,2 tisíce zaměstnanců, kterým bylo vyplaceno 111 575 milionu korun. Meziroční nárůst pak podle jejich informací činil 3 030 korun na osobu. „Výplatnice“ tak nejsou známy u všech pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Navyšování platů navíc není věc, která se stane přes noc, jak upozorňuje vláda. Ministryně Alena Schillerová (ANO) podotkla, že učitelé dostanou přidáno tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat 45 tisíc korun.

Tabulka ukazující růst platů | MŠMT

Dobšík na pranýři: Oprávněně?

Vinu na pomalu rostoucích platech nese podle Pedagogické komory také předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PS) František Dobšík. Podle odborníků za svého 15letého mandátu předvedl akorát pasivní přístup a nevyřešil ani problém klesajícího počtu členů ve školských odborech. Během 15 let se totiž stav snížil ze 70 tisíc na 18 tisíc.

Dobšík klesající počet odborářů okomentoval pro Blesk Zprávy se slovy, že členství je většinou otázkou osobní statečnosti. „Nikdo si nechce pálit prsty za ostatní a v odborech se nesdružuje,“ míní a brání se i před další kritikou. Především pak Sárközyho, který se podle něj nezdráhá okopávat kotníky odborům při každé příležitosti.

„I mí odboroví oponenti ocenili kampaň, kterou vedeme od roku 2016 – ‚Konec levných učitelů‘. Přinesla zvýšení platů pedagogům o 9000 korun, a o více než 5000 korun nepedagogickým pracovníkům,“ oponuje Dobšík a doplňuje, že výkřiky spolku jsou zavádějící a manipulují s čísly.

„Když končila Petra Buzková (ČSSD) ve funkci ministryně školství, platy učitelů byly na 110 % průměrného platu v národním hospodářství. Ale pak přišly pravicové vlády a nastala dlouhá stagnace. I přesto, díky odborům, nebyly učitelům za ekonomické krize kráceny tarifní platy o 10%, tak jak tomu bylo u jiných profesí na rozdíl od jiných profesí ve veřejném sektoru,“ uzavírá Dobšík.