Do dvou let 49 tisíc měsíčně. Odbory chtějí další zvýšení platů pro učitele

Školské odbory žádají pro rok 2020 navýšení platů pedagogických pracovníků o dalších 15 procent. Růst platů musí podle nich dále pokračovat. Je to jedna z cest, jak zastavit odliv kvalitních učitelů ze škol a zároveň motivovat ty, kteří uvažují o studiu na pedagogických fakultách. Na dnešním brífinku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství to řekl jeho předseda František Dobšík. Vláda se přitom zavázala zvednout průměrný plat pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017, tedy asi na 46.000 korun.

„Od zahájení kampaně školských odborů s názvem ´Konec levných učitelů´ v roce 2016 se plat pedagogických pracovníků v průměru zvýšil o 7000 Kč. A poté, co se naplní, co bylo letos dáno do rozpočtu, se platy programově posunou o více než 12.000 korun od roku 2016,“ uvedl Dobšík. Vláda tak podle Dobšíka nastavila „pozitivní trend“, ve kterém je třeba pokračovat.

„Je to jedna z cest, jak zastavit odliv kvalitních učitelů ze školství, jak motivovat ty, kteří by se potencionálně rozhodovali, že začnou studovat pedagogické fakulty,“ vysvětlil Dobšík. Zároveň zdůraznil, že navyšování platů každý rok je důležité k udržení kvality vzdělávání.

Školské odbory chtějí, aby do roku 2021 platy pedagogických pracovníků dosáhly na 130 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, což by bylo okolo průměru 49.000 Kč hrubého, pokračoval Dobšík. Zároveň vysvětlil, že reálně by ale platy učitelů v tomto případě byly vyšší, jelikož termínem pedagogické pracovníky školské odbory označují vedle učitelů také například vychovatele, asistenty, trenéry či psychology ve školství.

Vláda schválila zvýšení učitelských platů o deset procent v základu tarifu od ledna 2019, dalších pět procent mohou ředitelé přidat v rámci pohyblivé složky. Průměrný hrubý plat učitele na druhém stupni základní školy činil v druhé polovině loňského roku 34.437 korun.