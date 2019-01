Zvýšení minimální mzdy i více peněz na péči: Tohle jsou novinky ze štědré státní kasy

Lidé, kteří jsou závislí na péči jiných a nevyužívají pobytové sociální služby, budou zřejmě mít vyšší příspěvek na péči (viz pozn.). Při úplné závislosti, tedy ve IV. stupni, to dělá u dětí i dospělých 19 200 korun, tedy o 6 tisíc víc než vloni.

Příspěvek na péči ve III. stupni míry závislosti se také zvyšuje, ale nejspíše od 1. července 2019, a to o 4000 korun. U dospělých to bude dělat 12 800 korun a u dětí 13 900 korun. To vše má přispět k většímu využívání terénních a ambulantních služeb, kdy lidé vyžadující péči mohou zůstat ve svém domácím prostředí.

Pozn.: Senát návrh schválený Sněmovnou projedná zřejmě během ledna, může tedy ještě dojít k dílčím změnám.