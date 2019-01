Božena Němcová (88): O 2500 Kč vyšší důchod! Takhle se letos zvýší penze!

Seniorům od Nového roku rekordně vzrostly penze. Včetně valorizace to průměrně dělá 900 korun měsíčně. Ti nejstarší nad 85 let dostávají jako »nášup« ještě tisícikorunu každý měsíc! Na své si přijde i Božena Němcová (88) z Prahy.

Majitelce slavného jména, paní Boženě Němcové, bylo 26. prosince 88 let. Žije v pražském Domově pro seniory Kobylisy a také ona se letos dočkala zvýšení důchodu. Radovat se ale budou hlavně vnoučata. „Týká se mě zvýšení asi o 2500 korun,“ řekla Blesku. Má štěstí: pro ni nejde o částku, která by ji musela »vytrhnout«. Jak totiž sama říká, rodina se o ni stará, navštěvuje ji a kupuje jí vše, co potřebuje. „Peníze, co dostanu navíc, proto dávám vnoučatům a pravnoučatům. Od té doby, co je manžel po smrti, už nenakupuji dárky a dávám jim peníze,“ říká. A přiznává: „Nejsem moc náročná.“

Co čeká všechny seniory?

● Penze se automaticky valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což v průměru nyní činí asi 600 korun.

● Novela zákona přijatá loni v srpnu ale navíc zvyšuje pevnou část penzí o procento, a to z 9 na 10 procent průměrné mzdy. Výrazněji se to projeví u nižších důchodů, kde základní výměra tvoří jejich větší část. Průměrně to udělá další přilepšení o 300 korun.

● Už teď počátkem ledna se tak senioři s penzemi přiznanými před Novým rokem mohou těšit na průměrné zvýšení o 900 korun. Pokud ale důchodci dosáhli věku 85 let, zvýší se jim procentní výměra důchodu o dalších 1000 korun.

Příklad podle MPSV:

Průměrný důchod 2018: 12 386 Kč

Průměrný důchod 2019: 13 286 Kč