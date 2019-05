Školské odbory povedou dál Dobšík se Seidlovou. Babiš i Schillerová potvrdili zvýšení platů učitelů

Pro Seidlovou hlasovalo v prvním kole volby předsedy nejméně delegátů. Do druhého kola tak postoupil Dobšík s Pečenkou. Dosavadní šéf školských odborů získal potom 69 hlasů ze 125 odevzdaných volebních lístků. Pečenka na druhém místě jich obdržel 56.

Na funkci místopředsedy kandidovala kromě dosavadní místopředsedkyně ještě jedna žena – Markéta Cermanová z Královéhradeckého kraje. Seidlová svou funkci obhájila 91 hlasy ze 125 odevzdaných, Cermanová jich získala 34.

Vedle vyšších platů i ozdravné pobyty

Mezi priority staronového vedení školských odborů bude patřit vedle dalšího růstu platů také například zavedení institutu chráněné osoby pro pedagogy či ozdravných pobytů pro učitele. Dobšík delegátům sjezdu řekl, že svaz bude muset začít řešit více i to, že jeho členská základna stárne a zmenšuje se. Dodal, že změnit to nebude lehké. V roce 2003 měly školské odbory 70.000 členů, nyní jich podle mluvčí odborů Jany Kašparové mají 34.800.

45 tisíc pro kantory. Peníze na zvýšení platů najdu, slibuje Schillerová

V uplynulém období si školští odboráři stanovili cíl dosáhnout do roku 2021 růstu platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy.

V roce 2016 proto zahájili kampaň Konec levných učitelů. Dobšík v pátek na sjezdu uvedl, že za dobu jejího trvání se podařilo dosáhnout navýšení platů vyučujících v průměru zhruba o 10.000 korun. Platy nepedagogů podle něj vzrostly přibližně o 5000 korun.

Učitelé by dostali plat až 47.500 korun

Požadavek odborů měl podle Dobšíka přibližně odpovídat slibu současné vlády, která se zavázala zvednout příjmy pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. To by znamenalo v průměru zhruba 47.500 korun.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v pátek odboráře ujistil, že vládní slib platí, ačkoli se kabinet chystá na různé škrty kvůli zpomalení růstu ekonomiky. Slib dnes zopakovali i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

46 tisíc měsíčně? Plaga shání na splnění slibu učitelům 23 miliard

Hrubý plat učitelů včetně vedoucích pracovníků podle ministerstva loni vzrostl na 35.089 korun. Proti roku 2017 si vyučující polepšili zhruba o 11 procent, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky.

Za posledních pět let jim hrubá částka na výplatních páskách stoupla přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31.885 korun hrubého měsíčně.