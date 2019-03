Mobil je droga a děti se nenaučí ani psát, bouří psycholog. Nebo výuka zítřka?

Nové zákazy ve školním řádu některých základních škol vyvolaly plamennou diskusi. Vedení škol společně s učiteli a rodiči rozhodlo, že výrazně omezí užívaní mobilních telefonů o přestávkách. Prozatím se k takovému kroku odhodlalo šest základních škol v Česku.

„Hodně lidí volá po plošném zákazu. Opravdu často vidím děti, jak celou přestávku nedělají nic jiného, než že hrají hry na telefonu,“ postěžovala si pro Blesk Zprávy učitelka Veronika Müllerová.

Zakážou mobily školákům? Děti jsou kvůli nim jak zombie a rodiče stíhačky, zlobí se učitelé

„Děti si nepovídají, nehrají si a neumí řešit konflikty z očí do očí. Na telefonu problém s jiným člověkem vyřeší tak, že si jej zablokují, ale takhle to v reálném životě nechodí,“ přidává se učitelka Anita Jirovská. Mluvit přímo o zákazu mobilních telefonů o školních přestávkách je podle ní nepřesné. Škola totiž požaduje po dětech regulaci v užívání.

Psycholog: Je to závislost jako na drogách

Že je posedlost telefony závislostí, není podle psychologa Jeronýma Klimeše novinkou. „Dospělí jsou neustále na sociální síti, děti zase hrají na mobilech a počítačích hry. Setkal jsem se s případy, kdy děti propadaly záškoláctví, aby mohly tajně hrát doma hry,“ řekl Blesk Zprávám. Podle jeho výzkumu se navíc dětem horší známky a pozorovací schopnosti s každou započatou hodinou navíc u počítače.

Abstinenční příznaky po mobilu jsou podobné, jako když kuřákovi seberete cigarety nebo narkomanovi jeho drogu. „Nesoustředěnost, zbrklost a nutkavá touha po tom zakázaném impulsu… to už musí vidět prostě každý. Je to závislost jako každý jiná,“ dodává Klimeš.

Moderní škola? Tablety a prezentace

„Právě rodiče často volají nejen po zákazech, ale také po tom, aby se jejich děti s technologiemi naučily zacházet,“ říká manažer vzdělávacích programů Microsoft Karel Klatovský. Spolu s učiteli se proto snaží razit užívání telefonů ve výuce, ale smysluplným způsobem, jak sám říká.

Většina škol, které telefony už během přestávek zakázaly, se totiž povětšinou zaměřují na informatiku a telefony spolu s tablety chtějí používat systematicky ve výuce. „Děti by se především měly naučit s telefonem zacházet. Měly by umět rozpoznat manipulaci a zdroj informace, kterou vstřebávají,“ vysvětluje učitelka Anita Jirovská.

„Je to efektivní. Místo toho, aby učitel musel při příchodu do třídy udělat docházku, rozdat papíry, nechat studenty všechno podepsat a pak to zas vybrat, tak jen řekne větu, kterou by si před pár lety na školách nikdy nepředstavil – vytáhněte telefony a napíšeme si písemku,“ říká Klatovský jako zastánce užívání moderních vzdělávacích technik.

80 procent matek se dívá do telefonu místo na děti! Vadí to?

„Dneska nabízíme široké spektrum technologií. Máme bezdrátové projektory, takže dítě, které připravuje něco během hodiny, pak jen promítne svoji práci ze školního tabletu. Nemusí nic překreslovat nebo nosit na flešce,“ pochlubil se Klatovský.

Mnoho učitelů tablety do výuky už zapojilo. „V dějepise například žákům pošlu přes virtuální úložiště na tablet fotografii s panoramatem Hradčan, na kterou rovnou označují jména budov. Ve sdílené složce si pak všichni fotografie prohlížíme – to vše bez kopírky či odpadu a s možností doručení výstupu pro rodiče,“ řekl pro Blesk Zprávy učitel ze základní školy Bohuslav Hora.

Psycholog: Kliknout na prezentaci nestačí

„Dětem nic nedá, pokud jim bude učitel posílat prezentaci, na kterou si pouze kliknou. Já sám jsem měl problémy s dysfunkcemi na psaní, a kdybych nepsal každý den kilometry textu, taky bych nezvládl vystudovat. Psaní, především pak ruční, učí děti vybírat z mluvené řeči učitele to nejdůležitější. Schopnost vytahovat z textu důležité takto zaniká,“ nabídl pro Blesk Zprávy kritický pohled psycholog Klimeš.

Český sexuolog předpovídá: Stávající hrátky a touhy nahradí kybersex

Řada učitelů také přichází s tím, že ne všechny děti už musí mít nutně telefon nebo tablet a přístup na internet nebo svůj facebook. „Zaniká svoboda. Svoboda nemít telefon! Dneska jsme nuceni být neustále na příjmu, neustále být online. Děti budou nucené mít facebook a tablet kvůli škole, jsou to chudáci,“ říká učitelka Jirovská, která se snaží na problém nahlížet z obou stran.

Stejně tak se nabízí i otázka, kdo bude moderním technologiím učit zejména starší pedagogy. „Naprosto chápu, že učitel, který by zvyklý pracovat celý život s křídou a tabulí, bude mít z moderních interaktivních tabulí trochu strach. Dnes ale nabízíme celou škálou kurzů, kde se mohou učitelé s novou technologií seznámit,“ myslí si Klatovský.