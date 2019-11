Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy o zhruba 11 miliard korun.

Babiš kritiku odborů odmítl, vláda podle něj deset procent na platy učitelů přidává. „My jsme to rozdělili na osm a dva. A jsou tam další miliardy, které přijdou na podporu kapacit mateřských škol, na třídy. Takže já tomu nerozumím,“ řekl. „Ta stávka je úplně zbytečná, protože my i tak na to nebudeme už reagovat a takto jsme se domlouvali naposledy. Nechápu, proč to odboráři dělají, a otázka je, kdo za nimi stojí,“ řekl.

Zvýšení tarifní části platů o deset procent podporovala i ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici. Babiš ale dnes odmítl, že by mohl koaličnímu partnerovi v této věci vyhovět. „Sociální demokracie vždycky něco požaduje, akorát neříká, odkud máme brát ty peníze,“ řekl premiér.

Hádka o to, kam peníze půjdou

Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Odbory požadovaly růst tarifů o deset procent. Podle nich by pak 22 procent částky zbylo na odměny. Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) minulý týden oznámili, že by se platový základ měl zvednout o osm procent a na odměny by zbyla čtvrtina.

Na výsledných podílech a částkách se odbory s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. „Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici,“ řekl předák školských odborů František Dobšík.

Kdy budou mít učitelé 130 procent průměrné mzdy

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pracovalo v nich 144 727 učitelek a učitelů.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy.