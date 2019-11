Řádné parlamentní volby na Slovensku se uskuteční podle očekávání 29. února 2020. Předseda sněmovny Andrej Danko v pondělí oznámil, že podepsal rozhodnutí o vyhlášení voleb do Národní rady na zmíněný termín a že předvolební kampaň začne v úterý.

Podle průzkumů veřejného mínění by tři strany nynější vládní koalice neshromáždily potřebnou většinu v parlamentu, do něhož by se mohlo dostat až devět stran, hnutí či koalic.

Dlouhodobě nejoblíbenější stranou na Slovensku navzdory dřívějšímu poklesu popularity je se značným náskokem nejsilnější vládní strana Smer-sociální demokracie (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica. Mezi trojici nejpopulárnějších stran se řadí také krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, s níž většina představitelů jiných stran dlouhodobě odmítá spolupráci.

K nejoblíbenějším stranám podle sondáží patří také koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, jež na Slovensku vyhrála květnové volby do Evropského parlamentu a vzešla z ní prezidentka Zuzana Čaputová, a také nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky.

Současná sestava podle průzkumů vládnout už nebude

Po zveřejnění Dankova rozhodnutí o vyhlášení termínu parlamentních voleb ve sbírce zákonů začíná volební kampaň a zároveň končí platnost koaliční smlouvy, která upravuje vztahy mezi vládními stranami Směr-SD, Most-Híd a Slovenskou národní stranou.

Strana Most-Híd, která kromě jiného zastupuje početnou maďarskou menšinu, by podle několika sondáží již nedostala ve volbách alespoň pět procent hlasů, což je podmínkou pro zisk křesel v parlamentu.