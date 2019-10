Na dopravní stavby plánované v příštím roce bude potřeba 109 miliard korun, stát přitom počítá se zhruba 87 miliardami. Všechny stavby se tak zřejmě zahájit nepodaří. V rozhovoru pro páteční Mladou frontu Dnes (MfD) to řekl generální ředitel stavební firmy Eurovia CS Martin Borovka. Čísla podle něj vycházejí z výpočtů Sdružení pro výstavbu silnic, které zahrnuje víc než 40 firem včetně těch největších. Nestihne se začít třeba se stavbou dálnice D4 od Příbrami do Mirotic, uvedl Borovka.

"Když vezmeme stavby, které jsou zasmluvněné, a ty stavby, u kterých politici veřejně prohlašují, že se zahájí v roce 2020, tedy je ještě potřeba vysoutěžit, podepsat smlouvu a zahájit, tak na všechny tyto stavby potřebujeme 109 miliard," řekl deníku šéf Eurovie.

Zároveň poukázal na to, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce činit 87,3 miliardy korun. "Rozdíl je 22 miliard korun. Všechny plánované stavby se ale napřesrok zřejmě zahájit nepodaří," doplnil. Pokud by ministerstvo dopravy žádnou novou stavbu nezahájilo, bylo by podle Borovky potřeba do rozpočtu SFDI přidat osm miliard korun.

Tunel Blanka zkolaudovali! Trvalo to čtyři roky. Denně tu projede 80 tisíc aut

Rozpočet fondu s možným zvýšením sumy počítá, ministerstvo dopravy by ho muselo vyjednat s resortem financí. Letos měl SFDI původně okolo 86 miliard korun, v průběhu roku se výdaje zvýšily ke 100 miliardám korun.

Úsek D4 mezi Příbramí a Miroticemi by se měl budovat formou pilotního projektu PPP, v němž si stát vybere jako partnera firmu, která dálnici postaví a bude po nějakou dobu také udržovat. Finální nabídky včetně cenové kalkulace by se měly u D4 podle Borovky podávat příští rok v dubnu, zahájení stavebních prací proto předpokládá v roce 2021. "Maximálně by se na konci příštího roku mohly rozeběhnout nějaké přípravné práce," podotkl.

Novým šéfem ŘSD je Mátl. Urychlí stavby i opravy silnic, věří ministr

Problémem podle šéfa Eurovie může být navíc to, že ministerstvo dopravy chce u nového úseku D4 využít dvě novinky najednou - vedle projektu PPP také v Česku zatím nevyzkoušené digitální modelování stavby BIM. Převod projektu z klasické papírové formy do BIM bude stát 1,2 miliardy korun navíc, uvedl Borovka. "Rizikem je kumulace dvou doposud nevyzkoušených experimentů najednou," doplnil. Poukázal také na to, že projekt PPP bude v roce před volbami schvalovat Sněmovna.

Termín se podle Borovky nemusí stihnout ani u úseku dálnice D3 Ševětín-Borek, který chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit do konce letošního roku. K dokončení v předstihu je potřeba změnit technologii výstavby, musí se proto uzavřít smlouva na práce, které nejsou součástí původní smlouvy, uvedl.