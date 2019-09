Martin (39) hrával závodně tenis, měl přítelkyni i úspěšně rozjeté podnikání. K závislostem, kromě práce, nikdy neměl sklony. Stačila ale jediná chyba a vše se změnilo. Martin propadl hazardu a během dvou let prohrál osm milionů korun. Vzápětí mu zemřela milovaná maminka, jejíž smrt si klade za vinu. S následky své chyby se pere dodnes. Pomohlo mu však založení organizace, která aktivně bojuje proti hazardu v Česku. Díky Martinovu úsilí se zákony za posledních deset let změnily. Podle něj je to ale pořád málo.

Martin dnes už raději mluví jako zástupce organizace Občané proti hazardu. Svůj příběh sepsal v knize Já, hráč, kterou si čtou závislí v lečebnách, dostal za ni i mezinárodní cenu. Je jedním z mála, kdo se nebojí o tom, čím prošel, mluvit. Možnost, že někdo propadne hazardu, je tu stále a Martin chce před svým osudem varovat. Organizace Občané proti hazardu proto pořádala mnoho přednášek a besed pro žáky základních škol, pro Armádu ČR nebo v sociálně vyloučených lokalitách.

Hned na úvod Martin říká: „Nikdy to nemá nikdo za sebou. Když se člověk jednou gamblerem stane, zůstane jím. Neexistuje vyléčený gambler, jen gambler abstinující. I když třeba doživotně. Já si vždy musím uvědomit, že to ve mně je. Stačilo by málo, abych v tom byl zpátky. Bude mi to hrozit až do konce života. Jen to, že si toho jsem vědom, mě přede mnou samým chrání.“

Pokud se Martina zeptáte, kde se v něm vzala touha hrát, tak sám říká, že ho to překvapilo. „Neměl jsem sklony k závislostem, hnusily se mi např. drogy, alkohol piji jednou za čas. Ale měl jsem asi sklony k rizikovému chování. Taková moje závislost byl maximálně workholismus.“

Start závislosti? Problém v podnikání

Už v 26 letech měl Martin úspěšně rozjeté podnikání. Byl bývalým závodním hráčem tenisu, otevřel si tenisovou školu, kde učil děti i dospělé. Vše se změnilo ve chvíli, kdy si naplánoval investici v dalším podnikání. „Partneři nás okradli o peníze a nechali nás v loji,“ vzpomíná Martin s tím, že v té době chodil z práce, když už byli všichni z hospody doma a jemu scházel sociální kontakt.

„Chodil jsem na pivo s kolegou do herny, vzal jsem si vždy pár stovek a když řeč stála, zahrál jsem si. Viděl jsem tam lidi vyhrávat třeba 300 tisíc za večer, ale mě to v té době nijak nebralo, jenže pokud k tomu máte sklon, tak se tato vzpomínka ukládá. Když jsem pak peníze potřeboval, tak jsem si řekl, proč to nezkusit,“ svěřuje se Martin Blesk Zprávám.

Nejdříve si odnášel částky kolem 30 tisíc, což mu v jeho situaci nepomohlo, ale pak, když se s z nich poskládalo 250 tisíc, tak si Martin řekl, proč z částky neudělat třeba půl milionu. Zpočátku samozřejmě vyhrával - tak to u začátku závislosti vždy bývá.

„Realita byla taková, že všechny moje peníze začaly mizet v ruletě a já nepochytil okamžik, kdy tam zmizelo vše, co jsem vyhrál a začaly mizet další peníze. Když jsem si poprvé zvládnul spočítat, že vlastně vydělávám jen na splátky půjček, tak už jsem prohrál milion,“ pokračuje Martin ve své zpovědi.

Martin si klade za vinu: Za smrt maminky můžu já

Za tři roky prohrál těžko uvěřitelných osm milionů korun. „Připouštěl jsem si už po roce, že mám problém, byl jsem nešťastný, ale nedokázal jsem přestat,“ přiznává Martin.

V té době měl dlouholetý vztah a před přítelkyní své problémy dva roky tajil. „Ona jen viděla změny mého chování a změny finanční situace, kdy jsem jí nemohl vzít ani na večeři,“ říká Martin a myslí si, že kdyby se ze vztahu neztratila důvěra, zřejmě by se nerozpadl.

Martin se nakonec rozhodl přiznat své mamince. Ta mu chtěla pomoci a z prodeje bytu uhradila část synových dluhů. Martin se vrhl do práce, denně spal čtyři hodiny, aby se také částečně svých závazků zbavil.

„Jenže moji maminku tohle celé stálo život. Nikdy si to neodpustím. Měla 20 let klid od rakoviny a poté, co jsem se jí přiznal, tak do půl roku se jí rakovina vrátila a do roka zemřela. Zaplatil jsem skutečně vysokou daň a nikdy si to neodpoustím,“ říká Martin, který pak zůstal úplně sám, protože zbylá rodina ho škrtla ze svého života. Vztahy se podle něj dodnes neurovnaly.

43 tisíc zmizelo za jednu noc

Smrt maminky byla mezníkem, kvůli kterému se Martin rozhodl přestat hrát, už jen proto, aby uctil její památku. Poklidné období trvalo ale krátce.

„Jednou večer jsem vyrazil s přáteli slavit vítězství našich v hokeji. Opil jsem se a ráno jsem místo 43 tisíc, které jsem měl v šuplíku na platby, našel tzv. šťastnou kartičku do herny,“ popisuje selhání Martin.

Pak učinil krok, který doporučuje každému - svěřil své finance svému kamarádovi. To mu pomohlo. Pokud se ho zeptáte, zda se někde léčil, přiznává, že jeho léčba probíhala netradičně.

„Když se mě někdo zeptá, jestli se má jít léčit, tak říkám, že ano. Ale vím, že to pro každého není možné. Není to jako u drog. Pokud se zadlužíte a zmizíte někam do léčebny, tak za tu dobu vám dluhy ještě více narostou,“ domnívá se a proto docházel ambulantně za Karlem Nešporem. S ním také začal řešit vznik organizace Občané proti hazardu.

41 tisíc automatů v Česku

„Chtěl jsem, aby se tu něco změnilo. Před deseti lety, když jsem organizaci zakládal, tak byly herny na každém rohu a měli jsme tu vysoko přes 100 tisíc automatů. Legislativa byla z roku 1990 a pokud tu byly nějaké snahy o změnu, tak hned začali lobbovat majitelé heren,“ říká o začátcích boje s hazardem Martin a dodává, že jeho organizaci i jemu osobně bylo několikrát vyhrožováno.

Po velkém úsilí a zejména pomoci od tehdejšího předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) se začal počet automatů regulovat. „V současné době je jich tu přes 41 tisíc. To je ale pořád hodně. V Rakousku je jich 8 až 10 tisíc a to jsme menší země,“ říká aktivní bojovník proti hazardu, kterému právě snaha o změnu v zákonech pomohla abstinovat.

„Bedny“ jsou největší zlo

Nyní by Martin rád viděl další pozitivní změny, v oblasti prevence a financování péče o závislé a k tomu říká: „Stát však v posledních letech zajímá jen, kolik z hazardu vybere. O zbytek se přestal starat a považuje ho mylně za vyřešený. Aktuálně je v běhu zcela nelogická daňová novela.“

„My máme pořád nastavený trh tak, že pouhých 13 % u nás tvoří loterie, zbytek z většiny tvrdý hazard, jako jsou kasina a automaty. Jinde v Evropě je naopak 62 % loterií a o zbytek se dělí tvrdý hazard s kurzovými sázkami. Pořád je tu tedy extrémně mnoho automatů a kasin. Podle mě i podle většiny odborníků na závislosti by bylo lepší, kdyby lidé, kteří mají sklony k závislosti, si raději občas koupili los, než aby „propadli bednám“ - ty jsou totiž největší zlo,“ tvrdí Martin.

„Vláda chce momentálně zvýšit zdanění loterii o sedm procent, ale navýšení pro automaty nenavrhuje žádné. To je samozřejmě úplně špatně! Chceme, aby se zvýšila daň právě na automaty, protože se tím vybere více peněz. A pokud by to mělo za vedlejší následek i zmenšení stále absurdně vysokého počtu atuomatů v ČR, bylo by to jen dobře,“ komentuje situaci předseda organizace Občané proti hazardu.

Martin stále ještě splácí dluhy, které zbyly po jeho gamblerské minulosti. Jednou by se rád zase vrátil k podnikání a původním životním plánům. Boj s hazardem ale jen tak nevzdá.