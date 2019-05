Vyšší daň hazard prodraží. Gamblery to nevyléčí, ale ještě víc sedře, tvrdí experti

Je to smutná bilance: V Česku je 100 tisíc závislých, kteří ročně utopí 224 miliard v sázkách, hazardních hrách i v poblikávajících automatech. Alarmující statistiku přinesl předminulý rok. Stát se snaží hazard potírat, ale ne vždy úspěšně. V roce 2015 například vznikl policejní útvar „Výhra“, jenž pátral po nelegálních hernách. Později se i lépe definovalo pojetí hazardu. Nyní chce počet hráčů omezit ministerstvo financí plánovaným navýšením spotřební daně v roce 2020. Odborníci na léčbu závislostí se ale obávají, že to gamblery od her neodradí, naopak je vyšší ceny „sedřou“ ještě o větší peníze.