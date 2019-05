Částečná regulace platí ve městě od roku 2017, nyní rozhodlo provoz automatů zcela zakázat, a to na území celé Ostravy. Od ledna 2017 klesl počet automatů a hracích přístrojů o dvě třetiny, z 3102 přístrojů na současných 704. Nyní je v Ostravě 42 míst, kde mohou automaty fungovat.

K hazardu se stavěly městské části různě. Zatímco v některých obvodech byl hazard zcela zakázán, jinde byl provoz automatů možný. „Teď budou podmínky jednotné pro celé město. Provoz všech přístrojů na celém území Ostravy bude ukončen nejpozději do tří let,“ řekl primátorův náměstek pro finance a rozpočet Martin Štěpánek (ODS).

Provoz automatů bude postupně ukončován podle termínů schválených ministerstvem financí nebo obecním úřadem, který povolení k umístění vydal.

Průměrně hráč přišel o 46 tisíc

Podle statistik hráči v Ostravě v roce 2017 přišli o téměř miliardu korun! Průměrná měsíční prohra na jednoho člověka činila 46 tisíc korun na jednom automatu.

Ze zpráv Národního monitorovacího střediska vyplývá, že více než polovina patologických hráčů pochází z největších českých měst. U dvou třetin hráčů je hlavní hazardní hrou právě hra na automatech v kamenných hernách. Důvodem je jejich snadná dostupnost a možnost vysokých výher.

Zadlužených hráčů v roce 2017 bylo 89 procent. V Ostravě se týkala exekuce 14,38 procenta lidí. Podíl závislých v exekuci na území celé republiky přitom ve stejném období činil v průměru 9,7 procenta.

Tři automaty na obyvatele

„Podle průzkumů připadá v České republice 5,4 automatu na 1000 obyvatel. V Ostravě jsou to v současné době tři automaty na 1000 obyvatel. Počet přístrojů se do konce letošního roku sníží,“ uvedl Štěpánek. Letos by jich mělo být ve městě 637.

Výnos z provozu automatů by měl letos činit 120 milionů korun. Peníze se využívají například na dotace v oblasti kultury, školství, sportu a sociálních věcí.

