Čech po výhře 1,4 miliardy promýšlel, co s penězi: Důrazná rada psycholožky

Většina z nás se aspoň občas zasní nad tím, co bychom si koupili, kdybychom na to měli. Pro Čecha, který bude mít na kontě brzy 1,4 miliardy, to už není jen sen. Může si pořídit třeba Ferrari GTO z roku 1963 - ale jenom jedno! Možná by byla lepší investice do umění. Za podobnou částku se prodal obraz Sedící žena od Pabla Picassa. Nebo by mohl naší armádě koupit 200 protiletadlových řízených střel, které ministerstvo obrany nutně potřebuje.

Většina přání je ale podstatě střízlivějších. Podle sázkových kanceláří se investuje hlavně do bydlení, nákupu nového auta nebo do cestování. „Většina výherců šesticiferných částek zmiňuje investice do bydlení, především rekonstrukce kuchyně je letos hodně oblíbená,“ uvedl na sklonku loňského roku mluvčí loterie Korunka Ondřej Rajšner. Zároveň ale upozornil, že mezi přáními se objevila třeba vysněná kamna na chalupu nebo rybářská výbava.

V případě větších částek je prakticky nutné investovat. Ovšem ne každý tomu rozumí. V případě miliardy to může být dost komplikované. „Nemusí si přímo najímat vlastní personál, s takovouto částkou si může nechat sestavit fond »na míru« od některé z investičních společností na trhu,“ radí investiční analytik Aleš Tůma.