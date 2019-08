Nové bloky v Dukovanech mají povolení. Kvůli „přijatelnému“ vlivu na lidi i přírodu

Nový zdroj bude postupnou náhradou nynějších čtyř bloků Dukovan. Většina dotčených obcí se záměrem výstavby souhlasí, uvedlo MŽP.

Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, není povolením výstavby, ale odborným podkladem pro další řízení.

Stanovisko obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění má minimalizovat dopady záměru na zdraví obyvatel i životní prostředí. Podmínky se týkají hlavně zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany nebo monitoringu a ochrany vod.

Bude také nutné změřit hluk na komunikacích v okolí elektrárny a minimalizovat na nich hlukové zatížení. Stavební materiály by měly na stavbu putovat hlavně po železnici. Další podmínky se týkají například prašnosti. Posuzování vlivů se zúčastnily všechny sousední státy i Maďarsko. Ministerstvo obdrželo asi 16 000 připomínek od veřejnosti, hlavně z Rakouska.

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se bude podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) vypisovat, až bude jasná příslušná smlouva mezi vládou a firmou ČEZ. Cílem je podle něj tuto smlouvu uzavřít do konce roku, aby se v příštím roce začala soutěž připravovat.

Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu. Čtyři nynější bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik let brzdí nejasnosti o způsobu jeho financování.