Češky platí za vložky a tampony jednu z nejvyšších daní v Evropě - tedy 21 procent. Stejné DPH odvádíme státu za alkohol a cigarety. Vyšší daň, 27 procent, odvádí státu např. Maďarky. Podle průzkumu neziskové organizace Civio daní až polovina států dámské hygienické potřeby téměř stejně jako alkohol a cigarety. Od roku 2007 přitom umožňuje evropská legislativa snížit „tamponovou daň“ na minimum. Petra Mikulcová z iniciativy #mamsvedny si myslí, že snížená daň na nezbytné hygienické potřeby by nebyla od věci, zejména pokud platíme 10procentní DPH i za pornočasopisy.

Češky platí jednu z nejvyšší daní z členských států EU - 21 procent. Stejně si platíme i za alkohol i cigarety.

„Za literaturu platíme 10 procent DPH, to je skvělé. Nutno dodat, že včetně porno časopisů. Pro většinu z nás je určitě také pozitivní zprávou, že se projednává snížení DPH na točené pivo. Pak ale není správné, že za menstruační pomůcky stále platíme nejvyšší DPH 21 procent. Bez nové knížky nebo pivka se jeden menstruační cyklus obejdeme, bez balení vložek nebo tamponů si to nechceme představit,“ řekla Blesk Zprávám Petra Mikulcová z iniciativy #mamsvedny a dodává:

„Menstruační pomůcky jsou nezbytnou hygienickou potřebou, proto by určitě měly mít sníženou sazbu DPH. Otázkou však je, kdo tak citlivé téma jako náklady na menstruaci bude chtít vzít za své a prosazovat ho u veřejnosti a zákonodárců,“ dodala Petra.

Schillerová vložky zlevnit nechce

Jenže podle ministerstva financí, které vede Alena Schillerová (za ANO), se žádná změna v dohledné době skutečně nechystá.

„Pokud jde o sníženou sazbu DPH na dámské hygienické potřeby, ministerstvo financí ČR v současnosti takovouto změnu v rámci sazeb DPH nepřipravuje. Snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější a co nejméně komplikovaný. Podobný návrh rovněž není součástí programového prohlášení vlády ČR,“ řekla za resort Šárka Šmolíková.

Stát dostává za každé balení vložek desetikorunu

Jedno balení vložek na noc obsahuje osm kusů a v drogerii stojí běžně 49,90 Kč. Jedna vložka tak vyjde na 6,24 Kč. Z celého balení dostane stát 10,48 Kč a z jedné vložky 1,31 Kč.

Téměř polovina z 28 členských států EU uplatňuje standardní sazbu DPH na vložky a tampony. Stejná daň se vztahuje na například na šperky, víno, pivo a cigarety. V Maďarsku platí ženy při nákupu hygienických pomůcek 27procentní DPH, v Chorvatsku, Švýcarsku nebo Dánsku 25 procent. Průzkum organizace Civio tvrdí, že v některých zemích je tzv. tamponová daň vyšší než daň z hotelů.

Irky mají vložky bez daně, skotské studentky zdarma

Od roku 2007 přitom Evropská unie umožnila členským státům snížit DPH na minimum - tedy na pět procent. Například ve Španělsku budou DPH snižovat z deseti na čtyři procenta. Nízkou daň platí i v Řecku nebo Rakousku (deset procent), 5,5 procenta platí Francouzky a Britky. Nejlépe jsou na tom Irky, které neplatí za základní potřeby při menstruačním cyklu vůbec nic. Jedná se ale o výjimku, nulová daň byla zavedena ještě před celoevropskou směrnicí.

Ve Skotsku dostávají studentky tampony a vložky zdarma v rámci programu, který bojuje proti chudobě.

Brexitové drama jde do finále: Poslední slovo může mít královna Alžběta (93)

Vložky luxusnější než kaviár?

Evropská komise již oznámila, že hodlá směrnici pozměnit tak, aby měly členské státy více svobody při stanovení DPH na určité výrobky, neupřesnila ale, kdy změna přijde.

Vysoké DPH na potřeby, které jsou pro ženy nezbytné, je v řadě zemí terčem kritiky. Například Němky, které platí 19 procent, už sepsaly za nižší daň petici a ptají se, proč se vložky a tampony zahrnují mezi luxusní zboží narozdíl od kaviáru nebo lanýžů.