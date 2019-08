„Bary a kluby jsou prostředí, které máme rády, ale sexuální obtěžování se tam děje velmi často. Navíc je tam tolerováno chování, které by jinde tolerováno nebylo. Když vás někdo v práci plácne po zadku, je to daleko problematičtější, než když se to stane v baru,“ řekla ve studiu Blesk Zprávy Johanna Nejedlová, spoluzakladatelka spolku Konsent, který bojuje proti sexuálnímu násilí a obtěžování.

„Bary, kluby a diskotéky jsou místa, která si v tomto směru zaslouží pozornost a je třeba je kultivovat,“ zmínila Nejedlová, aby dodala: „Cílem kampaně Respekt je sexy je ukázat, že flirtování k večírkům patří, ale obtěžování ne. A obtěžování rozhodně nevede k seznámení.“

České ženy chodí raději do gay barů

Projekt se inspiroval například v Berlíně, Londýně nebo Tel Avivu, kde je běžně v baru zaměstnanec, na kterého se mohou návštěvníci obrátit v případě, že se necítí v baru dobře.

„To by se mělo stát normou v Česku. Často nám ženy psaly, že existují kluby a bary, kterým se začaly vyhýbat, protože je tam často někdo obtěžoval. A začaly chodit raději do gay barů,“ popisuje zkušenosti českých žen a dívek Nejedlová. Pokud podniky projeví zájem, tým Nejedlové proškolí až 70 % zaměstnanců - od barmanů, ochranky až po vedení podniku.

„Záměrem rozhodně není, aby v případě, že si někdo postěžuje, personál daného člověka okamžitě vyhodil. Chceme, aby s ním komunikovali slušně, protože to nemusel udělat záměrně. Není to žádná flirtovací policie, chceme, aby si ti, co něco udělali špatně, vše uvědomili a už nepokračovali,“ zmínila Nejedlová.

Udženija: Šmírovat lidi v baru je nelidské

Proti kampani se ohradila zastupitelka ODS Alexandra Udženija, která pro portál Reflex.cz použila označení „flirtovací inkvizice“. Názory Nejedlové označila jako „rady od mladičké tzv. školitelky, jak se správně chovat v baru a jak se mají lidé vzájemně udávat, když někdo s někým nepatřičně flirtuje.“

„Šmírovat lidi v baru nebo na diskotéce a hlídat je, jestli spolu správně flirtují nebo navazují sexuální vztahy, to už je opravdu nelidské,“ dodala ve svém komentáři Udženija.

„Vyjádření paní zastupitelky mě mrzí, protože my se snažíme vysvětlovat, že nejsme šmírovací inkvizice a nechceme, aby někdo vstupoval do věcí, které se v těch barech odehrávají jenom na základě podezření. Naopak mi přijde lidské všímat se toho, co se děje ostatním,“ reagovala Nejedlová ve studiu Blesk Zpráv.

Nejedlová: Politici téma sexuálního obtěžování zlehčují

„Stojím si za tím, co jsem řekla. Já taky prožila mládí v barech a na diskotékách a nikdy jsem s tím neměla problém a nikdo se nemusel dívat, jestli mě někdo obtěžuje nebo ne, protože jsem si s tím uměla poradit sama. Myslím si, že každá sebevědomá žena si s tím umí poradit a moc dobře umí dát najevo, co je jí příjemné a co už je za hranicí. Mám sama dvě malé dcery a vedu je k tomu odmalička, že je učím, co si mají nechat líbit nebo ne,“ řekla Blesk Zprávám Udženija.

„Paní zastupitelce šlo tímto prohlášením o jednoduché politické body. Že téma sexuální obtěžování čeští politici zlehčují, to je standardní. A pak se tyto názory odráží v naší společnosti,“ myslí si Johanna Nejedlová.

„Nemám pocit, že politici téma sexuálního obtěžování zlehčují. Jestli je někdo proti sexuálnímu obtěžování a proti tomu, aby kdokoliv omezoval svobodu, ať už obtěžováním nebo čímkoliv jiným, tak jsem to právě já. Vždyť jsem za to bojovala – ale nemyslím si, že ta cesta, kterou nám tu představuje paní Johanna, je ta správná,“ domnívá se Alexandra Udženija.

