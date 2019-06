Pavlína nezhubla ani s výživovým poradcem. Má právo na vrácení peněz, tvrdí právník

Pavlína dala za hubnoucí program tisíce korun. Půl roku se opravdu snažila a řídila doporučenými radami. Ale výsledek, který výživový poradce sliboval, se nedostavil. Ne každý se do formy dokáže dostat sám, a tak se stále více lidí svěří do rukou odborníků na výživu s vidinou, že pod dohledem zkušeného zaručeně zhubnou nebo naberou svaly. Blesk Zprávy zjišťovaly, na co si klienti před podpisem smlouvy musí dát pozor a jestli má nespokojený zákazník vůbec právo na reklamování takové služby.