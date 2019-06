Znásilnění dívky u Lukavce: Složka obviněného Afričana odhalila další násilí!

K hrůznému činu došlo minulý týden v úterý u obce Lukavec na Litoměřicku. Abdallah I. D. (29) tu kolem poledne podle obvinění znásilnil teprve šestnáctiletou dívku, která si přes pole zkracovala cestu. Policisté ho zadrželi krátce po činu a obvinili z násilného a majetkového trestného činu, dívce měl totiž navíc ukrást telefon. Ihned poté se objevily informace, že jde o afrického migranta, jemuž v Německu zamítli žádost o azyl, a navíc tam skončil ve vězení za násilné trestné činy. Osudné úterý měl být propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech.

„Ověřili jsme daktyloskopií, že skutečně ta osoba, kterou jsme obvinili a nachází se ve vazbě, je tatáž, která v Německu žádala o azyl,“ řekla pro iRozhlas.cz šéfka litoměřického Okresního státního zastupitelství Kateřina Doušová. Podle ní však stále není jisté, jestli jím uvedená totožnost je skutečná.

Ve čtvrtek odpoledne rozhodl Okresní soud o cizincově vzetí do vazby. Podle slov soudce Miroslava Kureše existuje obava, že by muž mohl utéct a trestnou činnost páchat opětovně. „Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu,“ vysvětlil Kureš. Obviněný, který proti rozsudku podal stížnost, prý u soudu mluvil nejdříve arabsky a poté francouzsky. Vypovídal však pouze v útržcích a s policií stále nespolupracuje. Jeho stížností se má zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem.

Doposud se nepodařilo zjistit, z jaké země cizinec pochází. Mohla by to být Libye či Mali, jak vyplynulo ze soudního zasedání. Státní zástupkyně Doušová však sdělila, že muž uvedl ještě další možnost. Podle Doušové o svém původu záměrně mlží. V Německu ho ale podle Rozhlasu vedli jako „osobu s agresivními pohnutkami“ a po propuštění z výkonu trestu dostal povinnost vycestovat ze země, nebyl tedy přímo vyhoštěn.

„Není bez zajímavosti, že jen v roce 2018 byl třikrát tamními orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele,“ řekl Kureš portálu.

