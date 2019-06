Češi na dovolené hrůzy: V hotelu za 45 tisíc byla špína, děti neměly co jíst. To se stává, řekla cestovka

Paní Markéta z východních Čech si s manželem a dvěmi dětmi koupila zájezd typu all inclusive do čtyřhvězdičkového hotelu v Bulharsku. Celkem je dovolená vyšla na téměř 45 tisíc korun. Když však přijeli na místo, zjistili, že realita rozhodně neodpovídá tomu, co si zaplatili. Všude byla špína, chyběly základní hygienické pomůcky. Nejkatastrofálnější ale byla strava, ze které nebylo co nabídnout dětem. Cestovní kancelář reklamaci zamítla s tím, že v každé zemi jsou jiné stravovací zvyklosti. Případ skončil u soudu.