Vepřové opět zdraží, prasat je málo. Může za to mor v Číně

Chovatelé prasat v Evropské unii si momentálně mnou ruce. Výkupní ceny se zvedly o 15 procent kvůli africkému moru, který decimuje vepře v Číně. I Čína tak musí kupovat maso ze států EU. Jenže to žene ceny vepřového nahoru, protože prasat je málo. V Česku se v roce 2018 chovalo 1,5 milionu prasat, zatímco na začátku tisíciletí jich bylo 3,7 milionu. Podle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska tak zřejmě cena vepřového stoupne o 10 až 20 procent. Zároveň upozornil na to, že kontrola dovezeného masa by měla být důslednější.

Cena jatečných prasat v Česku zůstala v průběhu 10 let přibližně stejná. Cena masa na pultech vzrostla o 20 procent. Aktuální výkupní cena za kilogram masa jatečného prasete je 43-44 Kč/kg, přepočteno na živou váhu to je 33-34 Kč/kg.

„Myslím, že cena vepřového se bude zvyšovat,“ řekl Blesk Zprávám Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR. Důvodem nejsou vyšší náklady na zpracování, ale fakt, že počty chovaných prasat v Česku klesly. V minulosti byla totiž cena za výkup prasat nižší než náklady. Chovatelé tak museli zavírat chovy. Nyní prasat není dost a jejich cena tím pádem roste. Může za to africký mor prasat v Číně, která je nucena kupovat maso ze států EU.

O kolik se zvednou ceny? Pohledy expertů se liší

„Aktuální situace ohledně výkupních cen prasat se mění, čínský trh je největší na světě, co se týče spotřeby, a tak se realizují velké vývozy z EU do Asie a Číny, což tlačí ceny nahoru. V poslední době se výkupní ceny zvedly o 15 procent,“ řekl Josef Luka, předseda Svazu chovatelů prasat. Ten se ale domnívá, že to není důvod, proč by se mělo vepřové v maloobchodní síti zdražovat.

„Faktem ale je, že když se zvedaly výkupní ceny, tak se zvedaly ceny pro zákazníky,“ připustil Luka.

Prezident Agrární komory ale předpokládá, že ceny oblíbeného masa poletí nahoru. „Podle momentální ceny by mělo být vepřové dražší o deset až o dvacet procent. Nicméně například oproti Německu jsou ceny v Česku ještě nízké,“ vyčíslil Jandejsek.

Chceme důslednější kontroly, říká komora i svaz

Soběstačnost České republiky v komoditě vepřového masa je 35–50procentní. Maso se k nám dováží z Německa (33 %), ze Španělska (25 %) a z Polska (10 %). V poslední době, kdy veterináři v Česku stále častěji odhalují závadné maso, které k nám doputuje ze zahraničí, volají odborníci po důslednějších kontrolách.

„Systém kontroly masa a potravin v rámci EU funguje v rámci volného trhu a to znamená, že maso se kontroluje např. v Polsku na jatkách, projde veterinární kontrolou, která je u všech států povinná. Ale jak vidíme, co se týče důslednosti, jsou mezi státy EU velké rozdíly,“ řekl Luka, který by byl pro, aby kontroly dovezeného masa byly častější a pečlivější, a ne jen pouze namátkové.

„Již několikrát jsme navrhovali, že by se mělo zavést určité procento stálé kontroly, už to řešíme s třetím ministrem zemědělství. My jako Agrární komora se snažíme prosazovat důslednější kontroly při každé příležitosti, ale my jsme jen nevládní organizace, my můžeme doporučovat, ale rozhodnout musí samozřejmě vládní orgán,“ doplnil Jandejsek.