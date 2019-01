Zdrcená matka přiblížila ztrátu Patrika (†25). Do armády půjde i druhý syn

Ladislavě Štěpánkové tragicky zahynul syn Patrik (†25) během služby na misi v Afghánistánu. Do armády chce ale i její druhé dítě, mladší Filip. „Slíbili si to, takže to chápu,“ reagovala na synovo rozhodnutí zdrcená matka padlého vojáka. V dokumentu České televize „Krvavý Bagrám“ zavzpomínala na osudný den, kdy otevřela dveře majorovi a psychologovi oznamujícím tragickou novinu. A přiblížila, co její rodina plánuje do budoucna.

Rodina se rozhodla pomník třech padlých kamarádů postavit vedle rodného domu Patrika Štěpánka. „Tady to měl rád, tady žil. Byl to Filipův nápad. Já tam chci vysadit 25 let starou bonsaj, která tak bude stárnout přesně jako můj syn,“ vypráví s pláčem Ladislava.

„Bonsaje měl moc rád, pořád jsme jezdili na jejich výstavy,“ dodala matka zabitého vojáka. Pomník je věnován i dvěma jeho zemřelým kamarádům. Úctu jim dokonce přijeli vyjádřit i veteráni z druhé světové války.

Smrt tří českých vojáků zamávala i s fungováním jejich pluku. Voják Filip Nekola, který byl u výbuchu a poskytoval první pomoc raněným, popsal, že mnoho z nich ztratilo důvěru k místním lidem a stali se obezřetnějšími během misí. V dokumentu nechyběly takové záběry, kdy si čeští vojáci dopřávají čaj s místními obyvateli.

„Domy pohltily zvukovou stopu a nedalo se říct, odkud ten výbuch přišel. To mi řekl až obrovský dým,“ zmínil v dokumentu voják Ladislav Novotný a příběh doplnil Filip Nekola.

„Běžel jsem k místu, kde ležel afghánský kolega, až později jsem si všiml, že tam leží i naši kluci. Udělali jsme všechno možný, ale zachránit se nám povedlo jen dva afghánské kolegy a jednoho Američana,“ popsal sled událostí.

Matka stále čeká na synovo zaklepání

Když přišli členové armády sdělit smutnou zprávu jeho matce, nechtěla jim uvěřit. „Otevřela jsem dveře, kde stál psycholog v civilu, kaplan a myslím, že ještě major,“ popisuje tragický den Ladislava. „Hned jsem si říkala ne, to není možný. Není to pravda. Pořád mě nenapadalo, že se stalo to nejhorší,“ vzpomíná v dokumentu České televize „Krvavý Bagrám“.

Matka popisuje, že vstup do armády byl velkým snem obou jejích synů. „Šel přes všechny překážky. Hádali jsme se kvůli tomu. Nechtěla jsem, aby odjížděl na misi, ale nikdy mě nenapadlo, že by se to mohlo takhle zvrátit,“ vypráví matka. „Říkal, že tam musí, že když tam nebudeme jezdit a nebudeme se bránit, budeme jednou biti. Pořád to strašně bolí. Pořád čekám, že zaklepe a přijde domů,“ dodává.

Nešťastný odchod Patrika ale nezastavil jeho bratra Filipa v narukování. „Psal jsem jeho jednotce. Jsem pevně rozhodnutý tam jít, byl jsem i předtím, než zemřel. Doufám, že budu mít tu možnost odejít do vojenské služby a sloužit tam, kde sloužil brácha,“ svěřil se Filip, jenž za svého padlého bratra přebíral medaili Za hrdinství in memoriam. Jeho matka mu v rozhodnutí nebrání.

„Chápu ho, oba dva si to slíbili. Bylo to domluvený několik měsíců, že budou sloužit společně,“ řekla.

Tragický rok pro armádu

Loňský rok patřil mezi nejtragičtější pro české vojáky. Štěpánek spolu s desátníkem Kamilem Benešem a rotným Martinem Marcinem zahynuli 5. 8. 2018 během běžné činnosti po odpálení bomby sebevražedného atentátníka. Necelé tři měsíce po nich, 23. 10. 2018 pak padl rotný Tomáš Procházka. Na rodiny padlých vojáků se během sbírky vybralo celých 10 milionů korun.