Živě z redakce Blesku: Čerti a Mikuláš. Dětské trauma, nebo zábava?

Známá trojice v podobě svatého Mikuláše, anděla a čerta každoročně na začátku prosince obchází děti, aby je odměnila za dobré chování, nebo jim naopak vypočetla jejich hříchy. Je ale zažitá tradice pro nejmenší opravdu zábavným zpestřením, anebo naopak velkým traumatem? Právě to je téma středečního Epicentra, do kterého přijali pozvání psychoterapeut Miloslav Čedík a Radovan Myslík, který v kostýmu Mikuláše obchází rodiny už řadu let. Živé vysílání začíná v 15:00.